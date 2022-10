Laurea, master ma “finisce” a fare il bidello | L’esperienza di un 25enne fa discutere

Laura e master, ha 25 anni, ma finisce a fare il bidello. Il motivo? E’ l’identità di questo paese: di tutto pur di guadagnare.

Una storia che purtroppo fa discutere, ma che non è un caso isolato.

La sua storia ha fatto molto discutere anche se oggi non è molto strana da raccontare, ma purtroppo rappresenta la normalità. Quando si ha voglia di serenità, di vivere una vita decente in cui potersi permettere una casa, un auto e magari qualche uscita, allora cominciano a venir meno anche tutte le pretese. E’ forse quello che è capitato a questo ragazzo che, pur con una laurea e un master ottenuti con 110 e lode, ha scelto di fare il bidello.

E’ laureato con il massimo dei vori ma fa il bidello: la storia di Marco Morosini

Il ragazzo protagonista di questa storia si chiama Marco Morosini. Lavora come collaboratore scolastico in una scuola dell’infanzia a Macerata, ma dietro questo lavoro così umile si nasconde una vita che a primo acchito non emerge. Marco infatti si è laureato ben due volte e con 110 e lode. Oggi però forse disilluso, ha deciso di puntare sul concreto accettando un contratto di lavoro come bidello.

E’ proprio quello che è capitato il mese scorso a Napoli dove al concorso per lavorare come spazzino nell’Asia, hanno partecipato più di mille laureati. Marco invece ha conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione con 110 e lode e poi in Marketing con 110 e lode. A soli 25 anni però ha deciso che la sua voglia di indipendenza vale molto più di un titolo di studio e ha deciso di accettare un lavoro che barene potuto avere anche solo con la terza media.

Il giovane, come ha raccontato a diversi giornali e tv, ha deciso di lavorare presso la scuola dell’infanzia “Aldo Moro”, ma nel frattempo si è iscritto a una seconda laurea in economia aziendale con indirizzo “relazioni di lavoro”. Insomma la sua speranza è quella di trovare qualcosa che sia più attinente al suo percorso di studi e alle sue capacità, ma nel frattempo non dice di no a un lavoro umile che gli consente di guadagnare e anche di pagarsi gli studi per migliorarsi.

Al Corriere della Sera ha raccontato: “Quest’anno lavoro solo part-time perché devo studiare per gli esami, quindi il mio stipendio si è dimezzato: circa 650 euro lordi al mese. nch’io pensavo di essere quasi l’unico laureato a fare questo lavoro. Ma da quando, due anni fa, il mio nome è finito nelle cronache locali, ho ricevuto tantissimi messaggi di gente come me”. Insomma i titoli sono importanti, ma anche i soldi.