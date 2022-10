L’uomo più sporco del mondo è morto | Aveva smesso di lavarsi oltre 65 anni fa

Per ragioni che non erano mai state rivelate aveva deciso di smettere di lavarsi. E così ha fatto, sin dal 1954: nelle ultime ore è venuto a mancare l’uomo “più sporco del mondo”.

Ha trascorso quasi mezzo secolo vivendo senza mai lavarsi, conquistando addirittura un record in tal senso. Solo da pochi mesi aveva infranto la sua ‘regola di vita’ facendo per la prima volta un bagno dopo ben sessant’anni. È scomparso all’età di 94 anni Amou Haji, eremita iraniano che viveva nel villaggio di Dejgah, che si trova nella provincia meridionale di Fars.

Non si lavava dal 1954: è morto l’uomo più sporco del mondo

Di Amou si parlava da anni: la sua scelta, considerata bizzarra e per certi versi pericolosa, l’aveva fatta nel 1954 quando aveva deciso di smettere di lavarsi lasciando che lo sporco si accumulasse, strato dopo strato, sul suo corpo. E quando la storia è divenuta di dominio pubblico ha fatto rapidamente il giro del mondo: l’uomo viveva in povertà in una

piccola baracca e nonostante gli abitanti del villaggio o le persone di passaggio gli offrissero beni di prima necessità, acqua o cibo lui tendeva a rifiutarli.

Ma perché ha smesso di lavarsi? Un mistero aleggia intorno a questa decisione e probabilmente non verrà mai rivelato dal momento che domenica il 94enne è venuto a mancare. C’è chi ha ipotizzato che abbia scelto di non farsi più il bagno a seguito di una delusione amorosa ma c’è anche chi ritiene che alla base vi sia una scelta salutista legata alla convinzione che l’uso di acqua e sapone potessero arrecargli danno. D’altro canto

però Amou era un fumatore accanito e lo si vedeva spesso con la sigaretta in bocca, arrivando a fumarne anche cinque o sei alla volta.

Il primato passa a un uomo che non si lava da 30 anni

Tornando indietro al 2013 il quotidiano Tehran Times, dopo aver seguito una ‘giornata tipo’ dell’uomo, ne aveva fornito un dettagliato ritratto raccontando la sua quotidianità. Per esempio sottolineando il fatto che fosse solito cibarsi di animali morti che trovava per strada e che fumasse una pipa caricata con escrementi o, in alternativa, diverse sigarette tutte insieme. Nonostante il suo stile di vita non ha però mai sofferto di gravi malattie riuscendo a vivere fino alla veneranda età di 94 anni.

Sono stati gli abitanti del villaggio a convincere quello che con il tempo è stato definito “l’uomo più sporco del mondo”, a farsi un bagno per ripulire il suo corpo. Non è il solo ad aver vissuto in questo modo: Kailash “Kalau” Singh è infatti il nuovo detentore del primato mondiale. Si tratta di un uomo che vive in India e che sostiene di aver smesso di lavarsi oltre 30 anni fa.