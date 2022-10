Make it rain | Soldi a pioggia in autostrada durante un inseguimento: cosa è successo?

L’incidente alquanto inusuale avvenuto in Chile in breve tempo ha fatto il giro del web. Scopriamo insieme i dettagli.

Non succede tutti i giorni di vedere una pioggia di denaro in autostrada! Ma è proprio quello che è successo alcuni giorni fa in Chile, dove una banda di criminali aveva appena derubato una sala da gioco.

Però le cose non sono andate esattamente bene, almeno per i rapinatori. Un incidente che ha veramente dell’incredibile, ma fortunatamente finito nel migliore dei modi.

La pioggia di denaro

Tutto è cominciato intorno alle 19:45, quando i ladri hanno deciso di recarsi al casinò di Pudahuel, un piccolo comune della provincia di Santiago, nel sud del Paese sudamericano.

I criminali si sono quindi introdotti nello stabilimento sperando di portare via tutto il denaro contante che aveva la struttura. Ma non è tutto. Infatti hanno addirittura minacciato un’impiegata con un’arma da fuoco, costringendola a consegnare il denaro, secondo quanto riportato dai media locali. Appena afferrato il denaro i ladri si sono dileguati, ma nel frattempo è stata chiamata la polizia, che ha iniziato ad inseguire il loro veicolo, quello che hanno utilizzato per la rapina.

Mentre i criminali cercavano di fuggire in auto, gli agenti di polizia hanno iniziato quindi a inseguirli. I criminali, che per l’occasione avevano scelto una berlina blu, hanno imboccato l’autostradanord del Cile, dirigendosi verso est, sfrecciando il più velocemente possibile cercando però di non farsi notare. Ma questo è solo l’inizio della vicenda, che in poco tempo ha fatto il giro del web. Infatti, i ladri stavano pensando un modo per distrarre i poliziotti e ne hanno trovato uno alquanto inusuale. Infatti, nel tentativo di distrarli, i ladri hanno iniziato a lanciare soldi dal veicolo.

Una strategia però che non ha funzionato. Infatti la polizia non ci ha impiegato molto prima di bloccare l’auto in questione, costringendola a fermarsi. Hanno arrestato sei persone, tutte di nazionalità straniera. Due erano nel Paese illegalmente, ma la polizia non ha fornito nessun altro dettaglio sul Paese di origine, di nessuno di loro. Fortunatamente non ci sono stati feriti né nella sala da gioco né sull’autostrada. Non solo, la polizia è stata in grado di recuperare la maggior parte del contante rubato, anche se alcune banconote sono finite nella tasca di qualche passante.