Nuovo dramma della malasanità: “Mia sorella sta peggiorando, non vede più e il corpo è viola” | Cosa è successo

Al risveglio non riesce più a muoversi e chiede aiuto a sua sorella che chiama l’ambulanza. Per Paula ha però inizio un dramma che la porterà al decesso. Ma si poteva salvare?

Quello che la sorella vuole capire è se Paula si sarebbe potuta salvare qualora i paramedici fossero arrivati in tempi rapidi. E non si dà pace dal momento che, nonostante quattro telefonate al 118 in un arco di tempo compreso tra le 13.03 e le 15.29 spiegando che sua sorella più grande stava molto male e descrivendone i sintomi, nessun mezzo dei soccorsi si è palesato se non dopo oltre 2 ore e 37 minuti quando, per l’appunto, era ormai troppo tardi.

29enne muore in casa, l’ambulanza è arrivata 2 ore e mezza dopo la telefonata

La vicenda è drammatica e riguarda la 29enne Paula Onofrei che lavorava come cameriera in un noto ristorante di Trastevere. Come raccontato da Rebecca, sua sorella, al risveglio le ha chiesto aiuto spiegndo di stare male e di non riuscire a muoversi. “Non sento più mani e piedi”, ha detto terrorizzata e a quel punto Rebecca, rendendosi conto della gravità della situazione, ha chiamato subito un’ambulanza. Che però non arriva: la giovane telefonerà per ben quattro volte al 118 veendo arrivare l’ambulanza alle 15.40, esattamente due ore e 37 minuti dopo la prima chiamata.

La 29enne a quel punto si trova in condizioni estremamente critiche e poco dopo perderà la vita, nonostante i tentativi dei paramedici di rianimarla. Secondo la ricostruzione dei fatti, riportata nella denuncia presentata da Rebecca perchè venga fatta luce sul presunto caso di malsanità, si legge che Paula, la notte del 22 luglio, rientrò a casa prima di concludere il suo turno di lavoro, perchè si sentiva male; pare che si fosse anche recata al pronto soccorso dove le era stato detto che aveva una colite. Evidentemente non è così perchè la situazione peggiora rapidamente e al suo risveglio nell’abitazione ubicata nel quartiere Casalotti, la giovane è letteralmente “senza forze” come raccontato da sua sorella.

È allora che hanno inizio le interminabili telefonate al numero delle emergenze, con Rebecca letteralmente preoccupata vedendo la sorella peggiorare minuto dopo minuto. E agli operatori che rispondono alle diverse chiamate riporta dettagli sempre più drammatici: “Non ha più sensibilità alla lingua”, la si sente dire nel corso della telefonata delle 14.13 all’operatore il quale risponde, “manderemo un’ambulanza”. Ma 40 minuti dopo non è arrivato ancora nessuno.

Il drammatico racconto della sorella

“Scusate è la terza volta che chiamo, mia sorella sta peggiorando. Ora non vede più e ha il corpo viola” sottolinea di nuovo Rebecca nella terza telefonata e a quel punto l’operatore le chiee se la lingua è bianca e lei risponde di sì. La chiamata viene dunque trasferita ad un’altra operatrice la quale le chiede di raccontarle il tutto, ma intanto il tempo passa e nessuno si presenta alla sua porta di casa.

“Sono due ore e mezzo che aspetto, mia sorella sta peggiorando che cavolo fate?” chiede a questo punto Rebecca nel corso della quarta chiamata al 118: i sanitari arrivano alle 15.40 e trovano Paula ormai in fin di vita nella sua camera da letto. La prima ipotesi dei soccorritori è che sia andata in overdose ma la sorella specifica che non ha assunto mai alcuna droga. Il decesso sopraggiunge per shock settico provocato da ulcera duodenale perforata, come stabilito successivamente dal medico legale, alle 17.14. Supportati dal penalista Aurelio Padovani, la famiglia ha dunque deciso di sporgere denuncia e si attende ora l’esito delle indagini perchè vengano accertate eventuali responsabilità.