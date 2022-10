Si sente stanca e ha il corpo coperto di puntini rossi, poi la terribile scoperta | La storia shock

Una 21enne ha raccontato su TikTok di aver addirittura rischiato a vita per aver sottovalutato alcuni segnali del proprio corpo che riteneva non particolarmente preoccupanti

I social possono essere utilizzati anche per raccontare episodi spiacevoli della propria vita impiegandoli per rivelare anche momenti molto duri o bui cercando di creare consapevolezza affinchè tali eventi non capitino ad altri. Ed è il caso di una 21enne che, via TikTok, ha deciso di raccontare una vicenda che la riguarda in prima persona svelando di aver addirittura rischiato di morire solo per non aver capito che il suo corpo le stava dando dei segnali che avrebbero dovuto spingerla ad intervenire subito. Sintomi che la ragazza in questione ha preso sottogamba pensando non fossero gravi ma che invece celavano un pericolo per la sua vita; l’autrice del racconto si chiama Juliana Pascarella e vive negli Stati Uniti, in Virginia.

21enne si sente stanca e ha il corpo coperto da puntini rossi: rischia di morire

Nel video racconta che tutto è cominciato due anni fa e rivela di aver cominciato ad avvertire un costante stato di stanchezza accompagnato da altri sintomi. Vi ha inizialmente dato poco peso finchè su gran parte del suo corpo hanno cominciato a spuntare dei segni rossi. Anche in questo caso ha immaginato che si trattasse di una conseguenza del suo stato di stanchezza, una sorta di sfogo cutaneo conseguente al periodo di affaticamento che le provocava anche il senso di nausea accompagnato a vertigini e la vista offuscata. Ma la verità era un’altra, e pericolosissima: la 21enne, che vanta oltre 2 milioni di followers sui social, ha rivelato che la situazione è ulteriormente peggiorata e solo a quel punto ha capito che stava succedendo qualcosa all’interno del suo corpo e che non si trattava di un semplice malessere. Oltre ai puntini rossi sono infatti comparsi anche lividi e sfoghi e a quel punto ha deciso di recarsi da un medico per chiedere un consulto.

La tremenda diagnosi

Ne sono seguiti esami ed accertamenti clinici che hanno portato alla formulazione della diagnosi: e così Juliana ha scoperto di essere affetta dalla Trombocitopenia immune (ITP), una rara malattia del sangue che si manifesta con i sintomi che la ragazza ha raccontato di avere, e che comporta un ridotto numero di piastrine nel sangue e gravi emorragie viscerali. “I medici mi hanno detto che se non fossi andata in ospedale avrei rischiato la vita” ha raccontato la 21enne rivelando che senza un rapido intervento medico avrebbe rischiato di morire per un’emorragia cerebrale causata da quella malattia.

La storia le ha lasciato un segno difficile da cancellare dal punto di vista psicologico ma ha voluto ugualmente raccontare tutto su TikTok per invitare i suoi followers a non sottovalutare mai i segnali che arrivano dal proprio corpo dal momento che nel suo caso questo le stava per costare la vita. “Questa malattia – ha rivelato – ha cambiato la mia prospettiva sulla vita. Dovresti sempre essere consapevole del tuo corpo. Il nostro cervello dice al nostro corpo quando qualcosa non va, e se non prestiamo attenzione o lo respingiamo come se non fosse niente, può essere pericoloso per la vita”.