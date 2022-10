Tale e Quale Show, Alessandra Mussolini furiosa contro gli autori | Tutta “colpa” della Loren

A Tale e Quale show si scatena la bufera: stavolta è la Mussolini che si scaglia contro una delle icone italiane più celebri.

La ex parlamentare è di nuovo finita sotto i riflettori. Infatti non è la prima volta che Alessandra Mussolini mette in crisi la produzione di Tale e Quale show, ma stavolta le cose potrebbero essere diverse. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni potrebbe addirittura non esibirsi nella prossima puntata, che andrà in onda venerdì, il 28 ottobre.

Sarà la quinta puntata della dodicesima stagione. Il programma è stato trasmesso per la prima volta nel lontano 2012, e da allora ha continuato a crescere fino a diventare uno degli show più seguiti della televisione italiana, riscuotendo un enorme successo. Sarà il format, sarà la partecipazione di vip nostrani, ma lo show continua ad attirare milioni di telespettatori ogni settimana. In questi anni però, non sono state poche le polemiche che hanno ruotato intorno al programma e agli stessi concorrenti. L’ultima è stata sollevata proprio dalla Mussolini. Scopriamo insieme i dettagli.

La critica di Alessandra Mussolini

La dodicesima edizione ha preso il via il 30 settembre e terminerà l’11 novembre, giorno in cui verrà annunciato il vincitore. Quest’anno a sfidarsi ci sono soubrette, attori e cantanti: Elena Ballerini, Samira Lui, Antonino Spadaccino, Gilles Rocca, Alessandra Mussolini, Andrea Dianetti, Valeria Marini, Rosalinda Cannavò, Claudio Lauretta, Valentina Persia, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli ed Elettra Lamborghini.

In queste poche puntate però non sono mancate qualche discussione a alcun imprevisti, come quello della Mussolini. Infatti per la performance della prossima settimana la produzione del programma aveva deciso di affidarle un’esibisione di Sophia Loren. Ed è qui, che secondo le indiscrezioni, sono partiti i problemi. La ex parlamentare ha deciso di protestare contro lo show, in segno di dissenso nei confronti della produzione.

In realtà la situazione è cominciata ad andare per il verso sbagliato alla fine dell’ultima puntata trasmessa, quando ad Alessandra è stata comunicata l’artista che avrebbe dovuto interpretare nella puntata successiva. L’artista in questione non sarebbe altro che sua zia, l’iconica Sopha Loren, che ha da poco compiuto 88 anni. Addirittura la Mussolini avrebbe interrotto le prove di trucco e parrucco, scatenando il putiferio.

Una scelta confermata poi dal suo manager. Però non sarebbe la prima volta che la donna interpreterebbe la Loren, interpretata da lei stessa un paio di anni fa a Domenica Live, il celebre programma condotto dalla D’Urso. Non sappiamo ancora come Conti spiegherà questo piccolo incidente di percorso nella prossima puntata o come modificheranno la scaletta delle performance. Ma una cosa è certa: ne vedremo delle belle!