WhatsApp Down 25 ottobre 2022: problemi in tutto il mondo | Cosa sta succedendo?

In questi minuti WhatsApp sta subendo un down mondiale, da una mezz’oretta circa l’App di messaggistica più utilizzata al mondo non sta funzionando più. Cosa sta succedendo?

Se da stamattina non riuscite a parlare col vostro partner, col capo in ufficio o a rispondere a quel messaggio che avete ricevuto la sera prima, non è necessario spegnere e riaccendere il vostro smartphone.

WhatsApp al momento sta subendo un down totale della rete a livello mondiale da circa mezz’oretta, impedendo a tutti gli utenti di poter utilizzare l’App di messaggistica più utilizzata al mondo. Non si sa ancora cosa l’abbia causato. Negli ultimi minuti, però, pare essere rientrato il problema. Se sentite quindi il vostro telefono trillare più del dovuto, è perché stanno arrivando tutti insieme i messaggi di WhatsApp.

Nel frattempo, sui social da tutto il mondo arrivano i primi commenti con l’hashtag #whatsappdown, da Twitter a Facebook, si rincorrono i post che accertano ancora come l’App di messaggistica di Meta ancora non funzioni.

#WhatsApp Coming to Twitter to make sure that Your internet and phone weren’t the problem #whatsappdown #Twitter pic.twitter.com/6qpRNzPl0Q — Vaneeza (@Vaneeza_17) October 25, 2022

Come riportato da ‘Fanpage’, il portale Downdetector.it ha fatto presente come le segnalazioni se prima provenivano da tutta Italia, nel giro di poco sono arrivate anche dagli Stati Uniti, dimostrando come l’entità del problema fosse di natura globale.

Gli altri WhatsApp down: cosa sta succedendo?

Non è la prima volta che a WhatsApp capita un down simile. Una delle più gravi in assoluto è accaduto il 14 Aprile 2019 quando hanno smesso di funzionare contemporaneamente e tutte insieme tutti i servizi Facebook, WhatsApp e Instagram andando in down per ben 3 ore e mandando fuori di testa tutti gli utenti che non sapevano come vivere una simile condizione.

Ma non solo. Un episodio simile avvenne anche lo scorso ottobre, quando Facebook subì una delle peggiori interruzioni della sua storia, impedendo agli utenti di tutto il mondo di accedere alle sue piattaforme. Anche in questo caso, erano inclusi tutti i servizi Meta, ovvero Instagram e WhatsApp, per diverse ore, quasi una giornata.

io che corro su twitter per vedere se c’è un #whatsappdown perché non mi si mandano i messaggi:pic.twitter.com/fcFPbyWMzj — marta☀️ (@zvccherofilato) October 25, 2022

Parlando invece del malfunzionamento avvenuto stamattina, in una dichiarazione, un portavoce di WhatsApp ha reso noto: “Siamo consapevoli che alcune persone stanno attualmente riscontrando problemi nell’invio di messaggi e stiamo lavorando per ripristinare WhatsApp per tutti il più rapidamente possibile”, rompendo quindi il silenzio circa il malfunzionamento dell’app di messaggistica che ora funziona correttamente.