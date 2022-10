9 anni di reclusione per la campionessa statunitense | Cosa succede adesso?

E’ finita dei guai la campionessa statunitense: le spettano ben 9 anni di reclusione e per lei si aprono le porte del carcere.

E’ stata arrestata e ora arriva la conferma della condanna a 9 anni di reclusione. Brittney Griner, cestista americana molto famosa, è stata fermata all’aeroporto di Mosca ed è stata poi condotta in carcere. Per lei una pensa durissima che pare sia assurda. Ma cosa avrà fatto per meritare una pena così severa?

Recentemente la Corte d’Appello di Mosca ha confermato la condanna a 9 anni di reclusione per Brittney Grine, la cestita americana che è stata riconosciuta colpevole di possesso di stupefacenti. Secondo l’agenzia Interfax infatti la campionessa dovrà scontare la pena in carcere in Russia, dove si trova adesso.

La campionessa americana di basket, due volte vincitrice delle Olimpiadi, lo scorso febbraio è stata arrestata all’aeroporto Sheremetevo di Mosca perché la polizia aveva trovato nel suo bagaglio sigarette elettroniche con dentro olio con hashish. Insomma a aveva della droga con sé. Secondo il suo avvocato la quantità in possesso era di 0,72 grammi e al primo grande del processo la sportiva si era dichiarata colpevole dichiarando id non aver avuto intenzione divorare la legge russa.

Secondo quanto in molto ritengono la Russia starebbe utilizzando la campionessa per uno scambio di prigioni. Brittney Griner, giocatrice americana dei Phoenix Mercury, era arrivata nel paese per giocare nel campionato con l’Ekaterinburg durante la pausa del campionato Wnba americano. Insomma si è ritrovata davvero nei guai. Era arrivata in Russia per giocare, per amore del basket, e invece si è ritrovata in galera e dovrà scontare una pena severissima e ingiusta.

Avrebbe potuto davvero essere punita con una condanna molto meno severa. Insomma 9 anni di prigione sono eccessivi per questo reato. “Non un solo procuratore, giudice, avvocato o studente di legge potrebbe provare che questa sentenza sia in linea con la legge russa”, ha affermato il legale, citato dal sito del giornale Moskovsky Komsomoltetz. Come andrà adesso la situazione però non si può sapere, ma si sa soltanto che probabilmente si arriverà a uno scambio per far ridurre la pena alla campionessa che non ha commesso nessun omicidio!