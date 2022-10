Bambini terrorizzati dagli insegnanti: le immagini sconvolgenti | C’è anche la maschera di Scream

I bambini di un asilo sono rimasti traumatizzati da ciò che hanno fatto le loro insegnanti: le immagini sono diventate virali.

Quattro insegnanti sono finite nei guai dopo che alcune immagini hanno fatto il giro del web. Le donne lavoravano in un asilo del Mississippi e alcuni giorni fa hanno avuto un’idea per intrattenere i bambini, anche se alquanto bizzarra. Ma questa idea non è stata ben accolta dai piccolini, che ne sono rimasti traumatizzati.

Infatti le quattro maestre hanno deciso di indossare una maschera di Scream, che non ha fatto altro che traumatizzare i bambini. Alcuni addirittura sono scoppiati in lacrime.

Un’idea terrificante

Dopo che le immagini sono diventate virali, le donne sono state accusate di maltrattamento di minori e una quinta donna è accusata di omessa denuncia.

Lo sceriffo della contea di Monroe, Kevin Crook, ha dichiarato in un comunicato le protagoniste di questa vicenda sono accusate di tre reati di abuso su minore, mentre una quinta è accusata di omessa denuncia di abuso e di aggressione semplice contro un minore. Il giudice ha fissato una cauzione di 20 mila dollari. “È un peccato che sia successo e che siamo arrivati a questo punto. Speriamo che la gente impari da questo”, ha detto lo sceriffo. Può distruggere una comunità. Tutti coloro che ne hanno fatto parte si conoscevano in qualche modo. Ci sono molte emozioni da gestire, e il nostro lavoro è quello di tagliare attraverso le emozioni, trovare i fatti e presentarli”.

Shiela Sanders, proprietaria dell’asilo nido Lil’ Blessings Child Care & Learning Center di Hamilton, ha dichiarato che almeno 4 persone sono state licenziate. Nelle immagini si vedono i bambini piangere e nascondersi da una donna che li insegue. Una donna, che si è identificata come CeeCee, ha dichiarato in una lettera di scuse consegnata alla stampa. “Gli insegnanti mi hanno chiesto se volevo farlo o se potevano usare la maschera… Non sono una che abusa dei bambini”. Non sono entrata lì a mia discrezione. Cioè, non sono entrata lì con l’intenzione di traumatizzare letteralmente quei bambini. Mi aspettavo che reagissero nel modo in cui hanno reagito quando l’ho fatto”.

Ma quello che non avete visto è che dopo aver lasciato la stanza, l’ho tolto e sono tornata in classe… e ho detto: “CeeCee ha preso il mostro. Non tornerà”. E loro mi abbracciavano. Conosco quei bambini da una vita”. La madre di uno dei bambini che frequentano l’asilo, ha dichiarato di essere “completamente sotto shock per quello che ho visto”. Che avessero una maschera o che l’avessero tolta, il loro comportamento è stato inaccettabile… Non è uno scherzo e non c’è niente da ridere”.