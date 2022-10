Il triangolo delle Bermuda, terrore dei ’90 | Perché non ne parliamo più?

Luogo di mistero per tutti gli anni ’90, il triangolo delle Bermuda pare aver perso tutta la sua attrattiva nel corso degli anni. Ma perché non se ne parla più?

Durante gli anni Novanta, uno dei luoghi più spaventosi e misteriosi di sempre era rappresentato dal triangolo delle Bermuda, la zona dell’Oceano Atlantico settentrionale che nell’immaginario collettiva ha preso la forma di un triangolo. Volendo trovare dei confini geografici, il famoso triangolo si colloca al Nord con l’isola principale dell’arcipelago delle Bermude, a Sud con il punto più orientale dell’isola di Porto Rico e a Ovest con il punto più a Sud della penisola della Florida.

In questo lembo di terra nel corso degli anni se ne sono dette di ogni, ma la forte attrattiva sul triangolo immaginario ha fomentato la narrazione mediatica col tempo che si è nutrita del suo mistero. Stando alla leggenda, infatti, si sarebbero verificati dal 1800 in poi tantissime sparizioni di navi e aeroplani in quella zona che venne poi anche ribattezzata “Triangolo maledetto” o “Triangolo del Diavolo”.

La prima volta che si è parlato delle strane sparizioni è stato nel 1950 quando il giornalista Edward Van Winkle Jones scrisse il 30 settembre un articolo sulle colonne di Associated Press. Da allora in poi, e soprattutto durante tutti gli anni Novanta, il triangolo delle Bermuda divenne quasi un posto soprannaturale in terra che incuteva paura e fascino allo stesso tempo.

Ma non solo. Credendo che fossero davvero fuori dalla norma le sparizioni nell’America Centrale, alcuni autori di ufologia col tempo hanno anche fatto alcune ipotesi rispetto al fenomeno, incolpando gli extraterrestri dell’accaduto paranormale. Gli alieni, infatti, avrebbero scelto proprio il triangolo immaginario come loro territorio, in una sorta di retaggio, mal tollerando così la presenza di aerei e navi. Ma come mai uno dei fenomeni più discussi del secolo scorso oggi non fa più notizia?

Il triangolo delle Bermuda è solo un’invenzione?

Forse la secolarizzazione accelerata del nuovo Millennio ha fatto sì che diverse credenze popolari si smontassero sotto il peso non tanto della ragione, ma del disincanto che ha un po’ permeato tutta la nostra esistenza. Così anche il famigerato triangolo delle Bermuda ha perso il suo splendore, anche perché si tratta di un’invenzione.

Negli anni, infatti, si è cercato di capire se quel lembo di terra fosse davvero maledetto o meno. Così, malgrado divulgazione misteriologica dello scrittore Charles Berlitz, col tempo si è appreso come in realtà il numero di incidenti nel Triangolo non fosse superiore alla media. Insomma, la Guardia costiera degli Stati Uniti ha confermato che l’incidentalità in tutti questi anni, oltre a essere assolutamente nella norma data la densità di traffico aeronavale, sia stata causata da calamità naturali – come mare grosso e tempeste – o difetti di macchina.

Si è trattato, in sostanza, di una bufala, ecco perché non se ne parla più. Ma non solo. Alcuni degli incidenti sono avvenuti di pomeriggio tardi o notte, dando così un vantaggio al mare di inghiottire più facilmente i resti delle navi. Inoltre, non solo alcune navi date per scomparse sono ancora circolanti o non sono mai esistite affatto, ma alcune non si trovavano nemmeno nel famigerato Triangolo quando si è parlato di alcuni fatali incidenti.