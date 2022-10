“L’apocalisse di Internet”: una tempesta spaziale cancellerà l’accesso al World Wide Web? | Come stanno le cose

Dopo l’emozione per l’eclissi parziale di Sole arrivano notizie preoccupanti, ma tutte da verificare con opportuni calcoli, da esperti in materia secondo i quali la Terra potrebbe essere investita, in futuro, da una “enorme tempesta spaziale”

E se Internet come lo conosciamo dovesse sparire per un lungo periodo di tempo o addirittura definitivamente? Può sembrare un’assurda utopia ma alcuni esperti in materiale sostengono che non sia da escludere e che, se dovesse accadere, potremmo trovarci dinnanzi ad una vera e propria “Apocalisse di Internet”, un disastro su scala mondiale provocato, a detta loro, da “un’enorme tempesta spaziale”.

Si tratta al momento solo su un’ipotesi ma formulata su alcune basi e dati scientifici, per descrivere cosa potrebbe accadere al World Wide Web se il nostro pianeta dovesse fare i conti con un simile fenomeno. E così, se negli ultimi giorni milioni di persone hanno assistito ad un emozionante fenomeno astronomico, alzando lo sguardo all’insù per osservare la magica eclissi parziale di Sole, sempre dallo spazio potrebbe arrivare un fenomeno estremamente preoccupante e per certi versi pericoloso. Insomma i nostri cieli potrebbero regalarci anche cattive sorprese in un futuro più o meno lontano.

Una tempesta spaziale causerà l’apocalisse di Internet: la terribile previsione

Ma di cosa si tratta? L’evento astrofisico in questione sarebbe una minacciosa ed enorme tempesta spaziale temuta dagli scienziati per il prossimo decennio e che potrebbe creare tremendi sconvolgimenti dal punto di vista delle reti Internet. Dall’Adsl via cavo alla fibra ottica, fino alle reti internet satellitari, nulla si salverebbe, da qui l’idea di soprannominare il fenomeno “Apocalisse di Internet” per rendere l’idea di quello che potremmo trovarci a dover affrontare. Gli esperti hanno spiegato che in questo caso verrebbero messi fuori uso sia i satelliti che le linee elettriche con il rischio di renderli addirittura irrecuperabili e ripristinare il tutto potrebbe richiedere moltissimo tempo.

Se ne deduce che, considerato quanto oggi l’umanità sia dipendente dalla tecnologia e dal mondo del web, se ne genererebbe il caos; basti pensare a quello che succede quando una singola app di comunicazione o piattaforma social, come Twitter, Whatsapp, o Facebook, diventa irraggiungibile per poche decine di minuti o al massimo per qualche ore. Se questo dovesse interessare tutto il mondo del web, si rischierebbero criticità in alcuni casi difficili da affrontare.

Cos’è la tempesta spaziale e quali sono le possibilità che avvenga

Tra coloro che hanno segnalato questo rischio c’è il dottor Pope dell’Università del Queensland il quale ha sottolineato anzitutto che l’evento astrofisico sarebbe già stato mappato rivelando quale è la possibilità che la tempesta possa colpire entro il prossimo decennio ovvero circa l’1%. Ma di cosa si tratta nello specifico? Una tempesta spaziale di enormi dimensioni è caratterizzata di vere e proprie esplosioni di radiazioni chimiche, un fenomeno che avviene molto di rado ma che ad oggi è praticamente impossibile da prevedere a causa della limitata conoscenza dei suoi fattori scatenanti. Se, per ipotesi, dovesse avvenire nel 2022, nessuno saprebbe come affrontarla senza che provochi danni gravissimi sulla rete Internet.