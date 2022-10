“Mi ha proposto una cosa a tre” | I paladini dell’amore libero colpiscono ancora

L’amore libero fa ancora parlare: la coppia più chiacchierata che ci sia avrebbe tentato di coinvolgere un’attuale gieffina nel loro rapporto

Il Grande Fratello Vip quest’anno non smette di regalarci colpi di scena: in moltissimi non stanno propriamente apprezzando gli atteggiamenti di alcuni protagonisti, tuttavia, non mancano momenti scherzosi e goliardici tra concorrenti che, spesso e volentieri, fanno sorridere e regalano retroscena inediti…

Una delle grandi protagoniste di questa edizione è sicuramente Antonella Fiordelisi: l’influencer e schermitrice, infatti, sta dando filo da torcere ai suoi inquilini per via del suo carattere peperino e, a tratti, provocatorio.

La ragazza ha instaurato un rapporto speciale con il giovane Edoardo Donnamaria: i due hanno creato una certa intesa, che va avanti tra altri e bassi, tuttavia, Antonella non è soltanto emersa per questo.

Ha avuto modo di emergere anche per via dei suoi aneddoti divertenti raccontati nella Casa che, spesso e volentieri, coinvolgono altri personaggi noti dello spettacolo…

L’amore libero colpisce ancora: il racconto della gieffina

Tra le varie confidenze con i suoi inquilini, Antonella si è lasciata andare raccontando un episodio avvenuto con due ex discussi protagonisti della scorsa edizione: Alex Belli e Delia Duran! Ecco cosa ha riportato ai suoi compagni di avventura…

Ebbene sì, l’avvenente influencer ha avuto una simpatica vicissitudine con i protagonisti dell’amore libero ed è esattamente questo l’argomento di cui ha parlato ai suoi compagni.

Antonella ha scattato spesso shooting come modella per il brand della coppia ed è stato proprio Belli a immortalarla nelle fotografie. Il rapporto professionale tra i due però sarebbe potuto presto sfociare in qualcos’altro.

La ragazza, infatti, ha raccontato che l’attore le avrebbe chiesto di avere rapporto con lui e con sua moglie, entrando a far parte nel loro concetto di amore libero. Antonella però avrebbe fermato subito la cosa: le sue parole sono riportate da Dagospia.

“Gli ho detto no” ha subito affermato “Mi ha proposto una cosa a tre, gli ho detto di no. È vero, non ho problemi a dirlo. Con Delia”. La ragazza ha riservato parole di stima ai suoi amici: “Sono bravissimi, però. Sono simpaticissimi, divertenti”.

Ha però poi ricordato la tipologia di amore che sono abituati a vivere: “Loro hanno un amore. Lo sai, no? Gli ho detto che non sono mai stata con una donna. Quando vorrò stare con una donna gli farò sapere” ha concluso.

