Scoperto uno dei serial killer più prolifici degli States | Dimenticate Jeffrey Dahmer: un numero di vittime shock

In Iowa una donna ha accusato il padre di essere un serial killer: ha ucciso in 30 anni quasi 70 donne con l’aiuto dei suoi figli.

Avevamo già parlato di come gli Stati Uniti abbiano un problema, o sarebbe meglio dire una sorta di “tradizione”, coi serial killer. Insomma, non sono per nulla pochi i casi che hanno infiammato le cronache locali e nazionali per tutta la seconda metà del secolo scorso. La storia più recente degli USA, infatti, è contraddistinta anche da crimini efferati.

E forse, la popolarità tardiva che sta riscuotendo in queste settimane Jeffrey Dahmer, ha fatto sì che crescesse non solo l’attenzione attorno al tema, ma che nuovi presunti serial killer venissero scoperti sulla scia dell’influenza mediatica o forse del senso di colpa, un po’ come è accaduto in Iowa, dove si sta indagando per la morte di 70 donne. Ma facciamo un passo indietro.

La polizia ha aperto un’inchiesta nell’Iowa occidentale dopo che una donna, Lucy Studey, ha accusato il padre, Donald Dean Studey, di essere un serial killer. Studey è morto quasi dieci anni fa, nel 2013 a 75 anni, solo ora però la figlia sarebbe stata creduta per gli efferati omicidi compiuti dal padre.

Negli anni, infatti, Lucy ha raccontato di aver confessato a insegnanti, preti e poliziotti la condotta criminale di Donald Studey, ma solo ora e forse davvero grazie al caso Dahmer, l’accusa di Lucy è stata ascoltata. Donald Studey avrebbe ucciso all’incirca 50-70 donne in 30 anni. Ma non solo. Si sarebbe fatto anche aiutare dai figli, compresa Lucy, a smaltire almeno 50 corpi dal terreno di loro proprietà vicino a Thurman, 60 chilometri a sud di Council Bluffs.

Donald Dean Studey è un serial killer? Quali erano le sue vittime?

Al momento continuano le indagini, Kevin Aistrope, sceriffo della contea locale, ha utilizzato i cani addestrati a ritrovare i cadaveri e, secondo gli investigatori, sarebbe stata individuata un’area dove sarebbero stati seppellite le vittime di Studey. Ma quali erano le sue vittime? Ogni serial killer, infatti, sviluppa una sorta di prototipo e ricerca caratteristiche simili o che si avvicinano abbastanza da poter uccidere proprio quella persona e non un’altra.

La figlia ha raccontato come fossero soprattutto le prostitute nel mirino del padre. Le adescava a Omaha e poi le portava a casa sua, dove poi le picchiava prima di ucciderle. “Io so dove sono seppelliti i corpi”, ha raccontato Lucy al giornale ‘Newsweek’.

Sempre ‘Newsweek’ ha riportato come i due cani abbiano rilevato l’odore di resti umani in quattro zone durante una perquisizione della proprietà, avvenuta la scorsa settimana, e la figlia ha raccontato ancora che molti dei corpi sono dentro e attorno un pozzo. Gli investigatori, però, ancora sono solo alle fasi preliminari delle indagini, questo implica che ci vorrà del tempo per stabilire se Donald Studey fosse davvero un assassino o meno.

Nel caso in cui, pero, le accuse della figlia fossero vere, Studey sarebbe uno dei serial killer più prolifici degli Stati Uniti e molte donne, magari date per scomparse in tutti questi anni, finalmente potrebbero riposare in pace.