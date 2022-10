Sigarette elettroniche, è allarme: sono pericolose per il cuore | Lo studio preoccupa gli svapatori

Negli ultimi tempi sempre più persone hanno deciso di abbandonare le sigarette tradizionali per rifugiarsi in quelle elettroniche.

Tuttavia, non è affatto detto che la pratica dello ‘svapo’, ovvero il produrre vapore con la sigaretta elettronica – che deriva dal verbo inglese ‘to vape’ – faccia meno male rispetto alle sigarette classiche. Anzi, stando a quanto riportato anche dal Sun sembra proprio che lo svapo sia pericoloso per il cuore tanto quanto il fumo di sigarette.

E’ quanto emerge in una nuova ricerca, condotta da un team di scienziati dell’Università di Louisville, negli Stati Uniti, che evidenzia come coloro che utilizzano questi dispositivi elettronici hanno la stessa probabilità – e in alcuni casi più probabilità – di andare incontro ad un arresto cardiaco improvviso e ad altri problemi cardiaci di coloro che fumano sigarette classiche.

Mentre le sigarette tradizionali contengono tabacco e nicotina – la sostanza che crea dipendenza – i vaporizzatori contengono solo nicotina. Tuttavia ciò non significa che le sigarette elettroniche siano innocue, dato che la nicotina aumenta il rischio di malattie cardiache.

Le sostanze chimiche dei vaporizzatori possono causare aritmie

Nel nuovo studio è venuto fuori che i vaporizzatori – e in particolare le sostanze chimiche pericolose nei dispositivi aromatizzati al mentolo – possono causare aritmie ventricolari nei topi.

Le aritmie, che insorgono quando il cuore batte con un ritmo irregolare o anomalo, sono molto pericolose e causano decine di migliaia di decessi ogni anno in Italia.

Se non trattate, le aritmie ventricolari – che si verificano nella metà inferiore del cuore – possono portare a perdita di coscienza e arresto cardiaco improvviso o addirittura alla morte.

I ricercatori hanno scoperto che tutti i liquidi delle sigarette elettroniche possono innescare aritmie nei topi ed è per questo che hanno lanciato l’allarme. D’altronde, come ricorda sempre il Sun, lo svapo è aumentato rapidamente negli ultimi dieci anni fino a raggiungere livelli record: basti pensare che nel Regno Unito circa 4,3 milioni di persone usano regolarmente sigarette elettroniche, mentre in Italia sono oltre un milione.

“I risultati di questo studio sono importanti perché forniscono nuove prove che l’uso delle sigarette elettroniche potrebbe interferire con i normali ritmi cardiaci, qualcosa che non sapevamo prima”, ha detto l’autore della ricerca, Aruni Bhatnagar, dell’Università di Louisville.

Ma la ricerca non convince l’esperto

Commentando lo studio, il professor Jacob George della University of Dundee Medical School ha sottolineato che il metabolismo dei topi è “molto diverso da quello umano”: pertanto i risultati della ricerca devono essere presi con la dovuta cautela.

“Dato il numero significativo di utilizzatori delle sigarette elettroniche in tutto il mondo ci saremmo aspettati un’esplosione di casi di aritmia cardiaca che non stiamo affatto vedendo nella pratica clinica”, ha precisato George.

“Questo primo studio preclinico richiede molto più lavoro di correlazione clinica per essere considerato rilevante per l’uomo”, ha aggiunto l’esperto.