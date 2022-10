Tragico incidente stradale per due influencer: la loro auto si è ribaltata mentre raggiungevano il set fotografico

Due sorelle influencer sono rimaste coinvolte in un terribile incidente stradale che ha ucciso una delle due ragazze, mentre l’altra gemella è stata trasportata d’urgenza in ospedale per le ferite riportate.

Le star 26enni di TikTok Lara Cleaver Afonso e sua sorella gemella Dara, stavano andando a un servizio fotografico a San Paolo, in Brasile, quando sono rimaste coinvolte in un terribile incidente stradale. Lara stava percorrendo la statale SP-322 tra Guaraci e Olimpia quando è avvenuto l’incidente.

L’influencer è stata portata all’ospedale di Olimpia, ma per lei non c’è stato nulla da fare, è morta poco dopo. Stando alle prime ricostruzione fornite dagli inquirenti, Lara è stata sbalzata fuori dall’auto mentre si ribaltava, riportando fratture multiple risultate fatali per lei. Dara, invece, è sopravvissuta all’incidente ed è stata portata all’Hospital de Base di Sao Jose do Rio Preto, dove è stata operata d’urgenza. Le due ragazze avevano soggiornato la notte prima in una casa di campagna ed erano in viaggio per un servizio fotografico che vedeva protagoniste proprio le due influencer.

Purtroppo, però, le cose sono andate diversamente. Come riportato dal quotidiano inglese ‘The Sun’, la polizia ha dichiarato che Lara era al volante in quel momento e in macchina con loro c’era anche la cugina, Vitória Molina. Ancora non è chiaro cosa abbia causato l’incidente, ma pare al momento che Lara si sia addormentata alla guida prima di una curva, finendo così fuori strada.

La cugina, che si trovava nei posti posteriori, ha riportato lievi ferite ed è già stata dimessa. Lara, invece, è stata sepolta lunedì a Olimpia dove viveva con la sua famiglia. Ancora, però, il caso rimane aperto per cercare di far luce sulle dinamiche dell’incidente che hanno portato alla morte della 26enne.

Lara e Dara: le influencer star del Brasile

Lara e Dara avevano un seguito enorme sui social, tanto da essere alcune delle influencer più famose del Brasile, particolari soprattutto per il fatto che fossero gemelle con una vita in simbiosi sempre e comunque. Le due sorelle su Instagram contano più di 10.000 follower ed erano presenti anche su TikTok dove condividevano con i loro 45.000 follower aggiornamenti sulla loro vita quotidiana, fatta di feste, servizi fotografici, gite in barca e divertimento.

Un follower di Instagram dopo aver saputo del terribile incidente che ha coinvolto le due sorelle ha scritto sui social: “Le mie più sentito condoglianze a tutti i membri della famiglia“. “Incredibile, cosa è successo! La vita è un attimo che vola via! Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici di Lara!”, ha aggiunto un altro. “Le mie condoglianze alla famiglia e spero che Dara si riprenda”, ha scritto ancora qualcun altro.

“Le mie condoglianze a tutta la famiglia in questo momento difficile”. Un altro utente ha commentato: “Le mie più sincere condoglianze! Non riesco ancora a crederci! Riposa in pace Laura! Continuerò a pregare affinché tua sorella si riprenda”. Ma sono tantissimi i commenti su Instagram di cordoglio e vicinanza alla famiglia per la scomparsa prematura di Lara.