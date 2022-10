WhatsApp down: cosa fare? | Tutte le alternative all’app di Meta

Se un giorno WhatsApp dovesse scomparire dalla circolazione, quali app potrebbero sostituirlo? Più di quelle che immaginate.

Se in futuro non ci fosse la possibilità di utilizzare la nota app di messagistica, ci sono delle valide alternative sul mercato?

In realtà sì. Magari alcuni di voi preferiscono non utilizzarla perché legata a Facebook. Quindi vogliamo aiutarvi a scegliere la app più giusta per voi. Scopriamole insieme.

Alternative a WhatsApp

Sebbene WhatsApp sia un ottimo strumento per le comunicazioni private, la connessione a Facebook sta allontanando sempre più persone. Non solo, in passato la celebre app è andata perfino in tilt. Non solo, molti utenti che utilizzano telefoni più vecchi potrebbero trovarsi tagliati fuori dal servizio e avere bisogno di un sostituto.

WhatsApp può essere più controverso di un tempo, ma questo non significa che si debba tornare ai vecchi SMS. Il vecchio sistema di messaggistica di testo è incredibilmente insicuro, mentre persino WhatsApp dispone di una crittografia end-to-end e di alcune solide misure di sicurezza. Ci sono molte altre opzioni, che non mettono a rischio voi o i vostri contatti e che vi offrono qualcosa che WhatsApp non può offrire.

Telegram

Se preferite avere qualcosa di simile a WhatsApp e collegato al vostro numero di telefono, Telegram è un’opzione che fa per voi. Detto questo, gli esperti hanno sottolineato che i servizi di Telegram non sono così sicuri e la crittografia end-to-end non è impostata di default. Detto questo, Telegram offre comunque la possibilità di condividere file, impostare l’autodistruzione dei messaggi e chattare in gruppi fino a 200 mila utenti. Può anche sincronizzare i messaggi su tutti i dispositivi ed è gratuita!

Wire

Wire è un’altra app di messaggistica open-source sviluppata in Svizzera. È una nuova app che funziona su più piattaforme di messaggistica e supporta messaggi di testo e multimediali, chat vocali e videochiamate. La qualità audio è di alto livello e il design dell’interfaccia utente è elegante e fresco. Sebbene nel 2016 siano state scoperte diverse falle di sicurezza in Wire, da allora gli sviluppatori hanno lavorato duramente per rendere la loro app una delle più sicure in circolazione. La crittografia end-to-end è garantita non solo per i messaggi di testo, ma anche per la condivisione di file e le conferenze. Wire offre ulteriori funzioni di sicurezza per le aziende e le organizzazioni governative.

Threema

Threema è un’app dedicata alla completa privacy, con la possibilità di utilizzare l’app in totale anonimato. È possibile collegarla al proprio indirizzo e-mail o al numero di telefono, nel caso in cui si voglia essere rintracciati, ma a differenza di molte altre app questo non è obbligatorio. Naturalmente consente anche di inviare messaggi di testo, vocali, immagini e video, tutti criptati. Inoltre, è possibile creare chat di gruppo e inviare file. Inoltre, ha un browser sicuro integrato e, come WhatsApp, tutto viene memorizzato sul telefono anziché su un server casuale a cui chiunque può accedere.