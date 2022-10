Altra sfida mortale su TikTok: la “Kia challenge” uccide quattro giovanissimi

Una sfida su TikTok è finita nel peggiore dei modi per quattro ragazzi che hanno poi perso la vita in un incidente stradale.

Come in ogni cosa della vita, a fare la differenza sono le nostre azioni, o meglio, quello che cerchiamo di perseguire nella speranza di condurre una vita il più possibile piena, soddisfacente e a passo coi tempi che corrono sempre più veloci di noi. Allo stesso modo, però, non è tanto il mezzo, quanto il suo uso che determina una differenza sostanziale.

Nel caso specifico, un social come TikTok non va di certo demonizzato in toto, malgrado le challenges soprattutto tra i giovanissimi possano avere anche risvolti letali, proprio come è successo in Gran Bretagna al piccolo Archie Battersbee a cui qualche mese fa è stata staccata la spina dopo esser finito in coma.

Il dodicenne era stato trovato in camera sua privo di sensi con un laccio intorno al collo. Aveva partecipato alla Blackout Challenge di TikTok, si tratta di una sfida volta a testare la resistenza fisica degli utenti. Così, i ragazzi, ma sarebbe meglio dire bambini in questo caso, si filmano mentre si legano una corda, una sciarpa o una cintura intorno al collo fino a perdere i sensi.

La sfida, invece, a cui avevano partecipato i quattro giovani ragazzi statunitensi non era di sé mortale, “solo” molto illegale però. Eppure, la “Kia Challenge” per loro è finita nel peggiore dei modi.

“Kia Challenge”, ovvero l’adrenalina di rubare un’auto in nome dei social

Prima di parlare del tragico incidente stradale che è costato la vita ai quattro adolescenti, è importante sottolineare come non sia da ricercare la causa di questa tragedia nell’assenza del buon senso. Quando si è molto giovani, ci si crede giustamente imbattibili e invincibili, una sensazione unica che inebria i sensi, soprattutto se a favor di social che oggigiorno possono consacrare o denigrare qualcuno con estrema facilità, amplificando così l’idea del proprio successo personale in base al numero di like e follow guadagnati.

Così quattro adolescenti americani, tutti tra i 14 e i 19 anni, sono morti in un incidente stradale a causa della “Kia Challenge”. Tre dei quattro ragazzi sono deceduti sul posto, mentre il quarto in ospedale. La sfida consiste nel rubare un’auto, in particolare una Kia o una Hyundai, immatricolate tra il 2010 e il 2021. Entrambe si avviano con una chiave meccanica, agevolando così il furto con un cavo USB. Si tratta, quindi, di auto molto facili da rubare.

Stando alle prime indiscrezioni, il capo della polizia è convinto che la Kia sia stata rubata domenica, proprio per poter partecipare alla “Kia Challenge” con l’hashtag #KiaBoyz. Non si tratta però di un caso isolato, dalla scorsa estate, infatti, negli Stati Uniti sono aumentati esponenzialmente i casi di furto. Solo a Portland, in Oregon, si registra un aumento del 153% per le Hyundai e del 269% per le Kia. In Ohio, invece, come riportato dal ‘New York Post’, quasi la metà dei furti d’auto segnalati alla polizia quest’anno sono da ricondurre a Kia e Hyundai.