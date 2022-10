Angelina Jolie zombie si mostra per la prima volta al naturale | Com’è cambiata dopo il carcere

Ha scontato 14 mesi di reclusione per corruzione e blasfemia ma ora è una donna libera: la star dei social nota per essere diventata la sosia ‘zombi’ di Angelina Jolie ha mostrato il suo vero volto

Per anni è riuscita ad ingannare tutti spacciandosi per la sosia di Angelina Jolie e diventando una sorta di celebrità dei social per via del suo aspetto che ricordava si la nota attrice Hollywodiana ma anche una personaggio uscito direttamente da un film horror. L’influencer dei social Sahar Tabar ha sbalordito il mondo con le sue immagini, mostrando un viso dall’aspetto scarno, il naso a punta e all’insù, labbra carnose, occhi azzurri circondati da evidenti occhiaie, ricordando sia uno zombi che l’ex moglie di Brad Pitt.

La sosia zombi di Angelina Jolie si mostra dopo 14 mesi di carcere

Tuttavia quelle immagini dall’aspetto spettrale non sono nient altro che una montatura. La star dei social è finita in prigione dopo essere stata arrestata nel 2019 per corruzione e blasfemia; e solo recentemente, uscendo dal carcere, ha mostrato nel corso di un’intervista televisiva il suo vero volto. La donna ha ammesso di non aver mai subito interventi di chirurgia estetica e che le immagini sono state create, o meglio elaborate, grazie alle sue capacità informatiche.

Le sue immagini erano state ritoccate al computer

Tabar, che ha 21 anni, ha scontato 14 mesi di prigione nonostante una pena detentiva di 10 anni, ed è stata rilasciata a causa di disordini pubblici. “Quello che avete visto su Instagram – ha raccontato l’influencer – sono immagini con effetti del computer che ho utilizzato per dar forma alla foto”. A quanto pare la 21enne voleva essere famosa sin da quando era bambina, a qualsiasi costo. Nonostante la sua storia le abbia procurato grande notorietà e una folta schiera di seguaci sui social, Sahar ha sottolineato che molto probabilmente non utilizzerà più la nota app per la condivisione di foto. “Sono sicura che non installerò più Instagram sul mio telefono, nè tantomeno avrò un mio account“, ha dichiarato la donna.

“Non installerò più Instagram”

I manifestanti hanno protestato in tutto l’Iran in seguito alla tragica morte di Mahsa Amini, che è stata uccisa per non essersi coprita adeguatamente i capelli in linea con le leggi dello stato islamico. La morte del 22enne ha suscitato indignazione di massa in Iran con proteste anti-hijab iniziate il 17 settembre ai funerali di Mahsa nella città curda di Saqez. Ed è per tale ragione che è stata disposta la scarcerazione della 21enne. Nel mostrarsi per la prima volta senza alcun effetto visivo, gli utenti hanno però notato che anche senza la giovane ha una certa somiglianza con la Jolie ed in particolare che naso e bocca ricordano la famosa attrice e lo hanno fatto notare sui social.