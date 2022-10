Avete monete rare? Possono valere una fortuna | Ecco le Lire antiche più ricercate

Il fascino delle monete rare coinvolge sempre moltissime persone, specialmente coloro che sono appassionati di numismatica e amano collezionarle.

Sono proprio questi ultimi a conoscere il vero valore di alcune monete rare, che invece tende a non essere preso in considerazione da tanti altri, magari anche da chi ne possiede qualcuna e non si rende conto che proprio quelle monete possono valere una bella sommetta. Eppure, alcune di queste monete rare possono essere cambiate in euro, fruttando una discreta cifra ai fortunati che le posseggono.

Ecco perché i collezionisti amano ricercare soprattutto le Lire più rare, che sono in grado di raccontare la storia d’Italia anche attraverso alcuni piccoli e gustosi dettagli.

Ma quali sono le Lire che valgono di più? Ce ne sono soprattutto cinque che possono davvero valere una fortuna se ben conservate.

Dalle 500 lire alle storiche 5 lire: quanto possono valere le monete rare

Prima di tutto le 500 lire, o meglio una variante della storica moneta: nel 1957, infatti, la Zecca ne produsse alcuni pezzi in argento, raffigurando su uno dei due lati le tre caravelle. Si tratta di esemplari quasi introvabili, tanto da essere valutati la bellezza di 15.000 euro per ogni moneta.

Andando avanti troviamo le 5 lire: i collezionisti vanno alla ricerca soprattutto di quelle del 1924 realizzate da re Vittorio Emanuele III, che volle definire personalmente tutti i particolari. Su uno dei lati della moneta c’è proprio il semibusto del sovrano, mentre sull’altro lato compare l’Italia raffigurata con un ramo d’ulivo, simbolo di pace, posizionato su una quadriglia con cavalli guarnita di fiori.

Ma quanto valgono? Le 5 lire con sigla FDC o qFDC – che serve per indicare i fior di conio, ovvero gli esemplari che mantengono nel tempo la lucentezza originale – possono valere anche 15.000 euro a pezzo, mentre quelle con sigle SPL o BB (rispettivamente valore splendido e valore bellissimo) hanno un valore di circa 7.000 euro.

Le 50 lire fabbricate nel 1953, con Efesto nudo e marmoreo su un lato e la sagoma di una donna con una corona di foglie di quercia sull’altro, possono arrivare a valere anche 3.450 euro se caratterizzate dalla sigla FDC.

Anche le 100 lire del 1955 possono valere mille euro

Le 50 lire incudine, risalenti al 1954, presentano invece l’incudine e il martello su uno dei due lati. Il valore è inestimabile: basti pensare che il Museo della Zecca non annovera nella sua collezione questo esemplare. Nel 2000 un esemplare in FDC è stato battuto all’asta per oltre 48 milioni di lire (circa 25.000 euro).

Le 100 lire del 1955, con la dea Minerva su un lato e la testa d’Italia coronata di alloro sull’altro, possono valere all’incirca 1.000 euro; infine, le 10 euro del 1947 raffigurate con la figura dell’Olivo – molto ricercate dai collezionisti – possono arrivare a valere anche 4.000 euro per ogni esemplare.

Meglio dare uno sguardo alle monete antiche che abbiamo in casa: possono valere una fortuna.