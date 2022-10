Avete visto Maria, famosa figlia d’arte? Ha compiuto 18 anni ed è bellissima

Ha una figlia bellissima. Si chiama Maria ed è identica alla mamma. Son due gocce d’acqua e le loro foto messe a confronto sono impressionanti.

Ha solo 18 anni Maria, ma la sua bellezza è davvero incredibile: le sue foto parlano!

Maria, la figlia di Elena Sofia Ricci, è davvero bellissima. Ha solo 18 anni, ma le sue foto hanno già rapito i follower di Instagram. Molto simile alla sua meravigliosa mamma, la ragazza è stata messa in risalto per la prima volta proprio dalla famosa attrice. Pubblicando gli auri infatti l’artista italiana ha deciso di pubblicare una carrellata di foto in cui viene messa in evidenza la bellezza della giovanissima donna.

Maria, la figlia di Elena Sofia Ricci: chi è

Per il suo compleanno, mamma Elena, protagonista di film e serie tv di successo come I Cesaroni e Che Dio ci aiuti, ha deciso di mostrare le foto della sua bellissima figlia Maria. L’attrice ha due figlie d’albero meravigliose: la prima Emma ha soli 26 anni ed è nata dalla relazione con Pino Quartullo. Come la mamma ha intrapreso la strada del mondo dello spettacolo, studiando recitazione e iniziando a recitare già in serie televisive come “Vivi e lascia vivere” in cui interpretava la mamma. La seconda figlia, Maria, invece è nata dall’amore con il compositore Stefano Minetti. I due si sono sposati nel 2023. Prima di allora la Ricci era stata sposata con Luca Damiani, ma per i ripetuti tradimenti dello scrittore, ha deciso di chiudere. Ora sono 19 anni che è felice con il papà della sua secondogenita.

Proprio il 25 ottobre l’attrice ha deciso di festeggiare pubblicando gli scatti della sua bellissima figlia che oggi compie 18 anni. Commovente le parole che l’attrice ha scritto per la sua seconda figlia:

“Piccola Mery mia, Eccoci qua! – ha scritto in un post a lei dedicato Elena Sofia Ricci – Anche tu arrivata a questo traguardo importante. 18 anni ! Ora la vita è nelle tue mani. Sono tanto orgogliosa di quello che stai diventando: una piccola donna piena di luce, piena di fuochi d’artificio da far brillare per tutta la tua vita . Sarai una stella splendente per molti, ma sii il SOLE per te stessa. Ti amo da morire ! Tanti tanti auguri amore mio !!!!”.

Una carrellata di foto dalla nascita ai 18 anni sono da corredo a queste splendide parole. I follower dell’attrice sono diventati pazzi di gioia per questo gesto bellissimo e si sono emozionati tantissimo per questa condivisione.