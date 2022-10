Cenare con Meghan Markle? È possibile (con green pass) ma attenzione al prezzo: è stellare

La moglie del principe Harry sarà protagonista di un’iniziativa particolare, una cena (all’asta) con lei per fini benefici. Ma il prezzo di partenza non è per tutti

Dieci fortunati avranno l’opportunità di sedere allo stesso tavolo di Meghan Markle per trascorrere una serata con lei degustando prelibatezze gastronomiche accompagnate da un buon calice di vino. Non è un sogno o la trama di un film alla Notthing Hill ma una concreta occasione, legata ad una specifica iniziativa alla quale proprio la moglie del principe Harry ha vluto prendere parte. Gli ultimi anni non sono stati semplici per lei e per il marito, per via della Megxit, la decisione di allontanarsi dalla Casa Reale inglese per dare il via ad una nuova vita negli Stati Uniti, con base in California.

Pur tornando frequentemente in Europa per partecipare a diversi eventi, è negli Usa che la coppia ha deciso di intraprendere nuove attività, perseguendo in primis il loro impegno sociale e benefico in aiuto alle persone più bisognose. Ed è in quest’ottica che Meghan si è detta disposta a cenare con dieci perfetti sconosciuti: si tratterà infatti dei vincitori di un’asta benefica dai costi tutt’altro che accessibili ma i cui introiti, raccolti per prendere parte alla cena, verrano interamente devoluti in beneficenza.

Una cena con Meghan Markle, i dettagli dell’iniziativa rivolta a 10 fortunati

Del resto la Duchessa di Sussex è intenzionata ad impegnarsi in prima persona in progetti social ie caritatevoli ed iniziative come questa rappresentano un’occasione d’oro per fare del bene. Per tale motivo Meghan ha confermato la sua partecipazione all’evento, dietro al quale lavora Women’s Fund: si tratta di un’associazione la cui sede si trova nello stato dell’Indiana e che si occupa della raccolta fondi per dar forma a progetti destinati a donne vittime di violenza domestica o forme di sostegno economico per coloro che si trovano a vivere in serie difficoltà economiche.

Si tratterà di un appuntamento davvero speciale: questa volta infatti Harry, che accompagna la moglie in quasi tutte le sue partecipazioni pubbliche, non ci sarà rimanendo a casa con i piccoli Archie e Lilibet mentre la Markle lascerà la California volando per oltre 3000 km per raggiungere l’altro stato americano. La conferma della sua partecipazione è arrivata dall’associazione Women’s Fund con un comunicato: “Ci riempie di orgoglio – hanno scritto – dare la benvenuta a Meghan a Indianapolis. La duchessa è una madre, femminista e sostenitrice dei diritti umani. Da sempre è attivista per le donne e le bambine, grazie al suo impegno umanitario”.

Svelato il costo ‘base’ per cenare con Meghan Markle

Ma quanto costerà sedere al tavolo con l’ex attrice? Anzitutto occorre sottolineare che i principali requisiti per parteciparvi saranno quelli strettamente legati al green pass, ovvero bisognerà essersi sottoposti alla vaccinazione completa e quindi possedere il relativo certificato oppure presentare un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti il giorno della cena, fissata per il 29 novembre.

Tali requisiti saranno richiesti anche per prendere parte all’asta che prevederà dieci vincitori. Ma attenzione ai costi: la base d’asta sarà infatti di 5000 euro e certamente il martelletto verrà battuto con somme ben più alte. Una cena costosa, dunque, ma l’intero ricavato sosterrà i progetti di Women’s Fund. Per portare a casa un ‘ricordo’ della serata bisognerà inoltre fare affidamento solo sui fotografi ufficiali: nessuno dei vincitori potrà avere con sè smartphone o altri dispositivi per scattare foto, una regola stringente stabilita per evitare di alimentare il gossip.