Onanisti a lavoro: incredibile statistica su chi si tocca in ufficio | Ma ci sarebbero anche dei lati positivi

Non sempre in ufficio accade quello che ci si aspetterebbe: ecco cosa è emerso dalla recentissima statistica “a tinte hot”

Ebbene sì, anche l’ufficio, per qualcuno, può trasformarsi in un luogo felice! Lo dimostra una statistica realizzata da Chemist4U, i cui dati sono stati riportati da Dagospia: sono stata intervistate ben 2.000 persone e, tra loro, c’è chi ha ammesso senza problemi di concedersi una “pausa di puro piacere” sul posto di lavoro. Ecco i dettagli…

Sul numero di persone intervistate, infatti, è emerso che ben il il 14% si concede un piccolo momento di godimento in bagno. Ma qual è il genere maggiormente interessato? Indubbiamente gli uomini, con dato inequivocabile: 22%. Il numero cala vertiginosamente per quanto concerne le donne: parliamo del 7%.

E per quanto riguarda l’età? Qual è la fascia più propensa a concedersi piacere anche a lavoto? Sicuramente quella tra i 25 e i 34 anni: tra loro, parliamo di ben 1 persona su 4. Sul podio seguono la fascia 35-44 e 45-54: tra loro, il dato cala al 15%.

Questa evidenza però deve sorprendere e non in negativo: ecco cos’altro è emerso dalla statistica…

Toccarsi in ufficio: ecco i numeri e gli effetti sulla produttività

Un altro fattore emerso è legato al guadagno annuale: pare che chi porta a casa più soldi a fine mese, sia più propenso al piacere sul posto di lavoro. Chi guadagna tra 40.000 euro e i 50.000 si tocca di più rispetto a chi ne percepisce tra i 30.000 euro e i 40.000 euro (24%). E ancora, chi guadagna tra 20.000 euro e le 30.000 raggiunge una percentuale del 18%…

Cosa possiamo dedurre da questo piccolo excursus? Indubbiamente che “chi si concede questi piccoli momenti per sè” è decisamente più produttivo di chi non lo fa, dunque è un dato più che positivo per le aziende.

Forse per molti di voi questa è una evidenza sorprendente, ma per gli esperti del settore non è propriamente una novità: ne è la prova la posizione di Cliff Arnall, psicologo e life coach. Per lui, infatti, si dovrebbe introdurre una “politica del darsi piacere” anche in orario lavorativo.

Secondo il suo punto di vista, concedersi un momento di godimento anche in ufficio permetterebbe ai lavoratori di concentrarsi meglio sul loro operato. Le motivazioni sarebbero scientificamente provate.

Ha, infatti, dichiarato che toccarsi aiuta a tenere ben salda la concentrazione e rende meno aggressivi, dunque aiuterebbe a distendere i rapporti con colleghi e clienti. In conclusione, contribuisce ad aumentare la produttività e mantenere il buon umore!