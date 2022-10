Pene dell’inferno | Scartato per una ragione bollente: “Decisamente inappropriato”

La sfortunata vicenda è accaduta ad un uomo durante un colloquio di lavoro. Ma scopriamo insieme i dettagli.

Un uomo ha raccontato di essere stato preso per un posto di lavoro quando gli intervistatori hanno pensato che avesse un’erezione.

Il nome del malcapitato è Joe, che durante un programma televisivo inglese ha parlato della sua esperienza e delle difficoltà che deve affrontare. Lo show, in particolar modo, segue persone con genitali peni extra-large e vogliono sottoporsi ad un intervento di riduzione del pene per rendere la loro vita un po’ più semplice.

La colpa è del pene

Nello show, Joe ha svelato che il suo pene corrisponde a circa un dodicesimo della sua altezza. L’uomo ha detto anche di dover indossare “biancheria intima speciale” per evitare che il suo pene “cada”.

La biancheria intima è dotata di un “sacchetto dove è possibile inserire il tutto”. Durante la sua intervista, ha ricordato un momento particolare in cui le sue condizioni di salute hanno influito sulla sua vita lavorativa. Dopo aver sostenuto un colloquio di lavoro, Joe ha scoperto che gli intervistatori gli avevano detto di aver avuto un comportamento inappropriato: “La risposta che ho ricevuto è stata: ‘Non otterrai il lavoro, pensavamo che fossi un buon candidato, ma che ci fosse un comportamento inappropriato”.

“Pensavano che avessi un’erezione durante tutto il colloquio e mi hanno detto: ‘Il suo abbigliamento non era adatto”. L’uomo ha proseguito: “Volevano chiaramente dire: ‘Possiamo vedere il tuo pene'”. Gli spettatori del nuovo documentario sono rimasti scioccati da alcune scene, una in particolare mostra un pene di 15 centimetri senza alcun tipo di censura. Una scena invece mostra una coppia che cerca di rendere più interessante la propria vita sessuale. Suggeriscono di fare una cosa a tre e di prenotare una serata con un performer per adulti.

Quest’ultimo ha rivelato di aver sfruttato le dimensioni dei suoi genitali per lavoro, diventando un attore porno. I telespettatori comunque non si sono risparmiati nel commentare questo bizzarro programma e hanno lasciato delle recensioni. Molti di loro sono rimasti scioccati dal programma. Addirittura uno di loro ha detto di aver “appena sputato il proprio drink”. Un altro invece ha scritto: “Cosa sta succedendo? Ho appena girato alle 22 di stasera e sto guardando un programma intitolato ‘Il mio enorme c***’, ma che diamine!”.