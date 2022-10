Quando il wrestling è un affare di famiglia | Riconoscete la figlia d’arte di una leggenda vivente?

Forse non lo sapete, ma la ragazza in foto è entrata nel mondo della WWE nel 2020, a soli 19 anni. Finalmente, però, ha fatto il suo tanto atteso debutto in tv, ma non immaginereste mai chi sia suo padre.

Da quasi 70 anni, il mondo della WWE, acronimo di World Wrestling Entertainment, ci accompagna e in un certo senso ci incanta per lo show che propone. Malgrado, infatti, sappiamo come gli incontri di wrestling siano a favor di pubblico e di spettacolo, in egual misura ci si emoziona, tifando per i propri paladini. E soprattutto negli ultimi 30 anni, la WWE ne ha sfornati di paladini amati in tutto.

Ora, però, a 21 anni, fa ufficialmente il suo debutto in tv per la WWE, una nuova stella del wrestling. Simone Johnson, ha firmato nel 2020 per l’azienda di cui suo padre è diventato una vera e propria icona. Se il nome non vi dice nulla e non sapete proprio chi possa essere suo padre, non è un problema di memoria che comincia a tirare qualche colpo mancino però.

Soprattutto i fan di padre e figlia, si aspettavano che la nuova stella della WWE debuttasse col suo nome di battesimo, magari ringraziando anche il padre. Ma è andata diversamente. Simone Johnson, infatti, incappucciata è arrivata sul ring e ha rivelato di essere il nuovo membro del gruppo misterioso “The Schism”.

Tuttavia, non ha perso occasione di far sapere che sta prendendo in mano le redini dell’attività di famiglia che il padre le ha lasciato. Avete capito, quindi, chi è la figlia d’arte di questo grandissimo campione e leggenda vivente del WWE?

La figlia di “The Rock” e l’amore di famiglia per il Wrestling

Sì, avete capito bene, Simone Johnson è lo pseudonimo di Ava Raine, ovvero la figlia di “The Rock”. La carriera cinematografica straordinaria e il successo internazionale di Dwayne Johnson non sarebbero mai stati gli stessi, senza il WWE. Con gli anni, infatti, l’ex wrestler è diventata una figura cardine dello sport e il suo talento, la sua presenza scenica, ma soprattutto il suo grande carisma gli hanno permesso poi di accedere anche a Hollywood.

Non sappiamo ancora se Ava seguirà in tutto e per tutto le orme del padre, The Rock, però, aveva già espresso un parere sullo pseudonimo della figlia. Come riportato dal ‘Daily Star, parlando con Jimmy Kimmel, The Rock ha detto: “Mi piace sempre dire che il nome Ava Raine può voler significare molte cose”

Eppure, non tutti i fan sono d’accordo con la scelta della figlia di The Rock. “Penso che sarebbe stato un bene per lei essere presentata come la figlia del Rock, per le persone che potrebbero non riconoscerla o per avere un’idea di chi sia”, ha scritto un utente sui social.

“Avviata la sua carriera, potrà distaccarsi dall’essere solo la ‘figlia di The Rock’.” Un altro invece ha commentato: “Avrebbero davvero dovuto chiamarla The Pebble o The Stone“. Molti fan hanno anche commentato quanto assomigli a suo padre, il che non è del tutto uno shock in sé e per sé.