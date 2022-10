Ritorno di fiamma tra Tomaso Trussardi e la Hunziker? | Macché, per lui un’altra fiamma “televisiva”

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker si stanno rivedendo? Secondo “il re del gossip”, non è così: l’imprenditore avrebbe una nuova fiamma

Non si parla d’altro che della separazione tra la showgirl Michelle Hunziker e l’imprenditore Tomaso Trussardi: la coppia si è divisa e questa decisione è stato un fulmine a ciel sereno per i fan più appassionati. Non ci si aspettava infatti un passo del genere e, soprattutto, quel che è accaduto a seguire tra loro…

Sono ormai diversi mesi che la Hunziker e Trussardi sono divisi, eppure, si può dire che entrambi siano andati avanti con dignità: la showgirl svizzera è stata spesso paparazzata con il chirurgo Giovanni Angiolini, ma pare che anche questa storia sia già naufragata.

Negli ultimi giorni, però, Chi ha lanciato un’indiscrezione bomba: a loro detta, la coppia era tornata nuovamente a frequentarsi, dandosi così una seconda opportunità. In molti hanno sognato un ritorno tra i due, tuttavia, la notizia è stata smentita in qualche modo proprio dalla diretta interessata.

La pace però non è tornata: da qualche tempo, è esploso un nuovo gossip…

Ecco chi sarebbe la nuova fiamma di Tomaso Trussardi

È stato l’influencer Amedeo Venza a lanciare la notizia e il protagonista stavolta sarebbe Tomaso. Venza infatti non solo ha smentito categoricamente un ritorno tra lui e la showgirl svizzera, ma ha anche rivelato che si stia dando l’opportunità di conoscere nuove donne…

Amedeo ha postato una storia sul suo profilo IG in merito alla questione: l’uomo, infatti, si occupa spesso di fatti di gossip di personaggi noti e del mondo dello spettacolo. Stavolta è toccato proprio alla coppia più chiacchierata del momento.

Ha rivelato non solo che Tomaso è tornato alla carica con diverse donne, ma che sia anche preso da una nuova frequentazione, peraltro, già nota per alcune apparizioni in Mediaset: «Michelle smentisce il ritorno con Trussardi? Beh, lui scrive a diverse Donne, tra cui anche un’ex dama del trono Over?» ha raccontato.

Ovviamente in tantissimi hanno provato a captare chi fosse la donna misteriosa a cui Venza fa riferimento e, tra i mille nomi ipotizzati, è emerso in particolare quella della bellissima Pamela Barretta.

L’ex dama del Trono over di Uomini e Donne, infatti, è molto amica di Amedeo, tant’è che escono spesso insieme: probabilmente è per questo che l’influencer è così sicuro di quel che afferma. Insomma, se sarà vero, il tempo gli darà ragione…