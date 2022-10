Uccisa per gioco? Cosa sappiamo della morte di Francesca, trovata senza vita a 28 anni

Un colpo partito da un fucile semiautomatico in camera da letto ed una 28enne riversa a terra, senza vita. È morta così Francesca Compagnone ed un 23enne è stato arrestato. Ma cosa è successo in quella stanza?

Cosa è accaduto in quella camera da letto? È la domanda che da ore si pongono gli investigatori al lavoro sul caso del decesso di una ragazza di 28 anni, trovata morta in quella stanza per ragioni ancora tutte da chiarire. Il dramma si è consumato nella serata di mercoledì nel comune di Riardo, in provincia di Caserta: la vittima si chiamava Francesca Compagnone, morta per un colpo di fucile (un semiautomatico) partito proprio mentre si trovava in quella camera nella quale era presente anche un 23enne di nazionalità moldava. L’uomo è stato arrestato in flagranza con l’accusa di omicidio colposo e lo hanno immediatamente condotto in caserma, ma dalle indagini sono emersi alcuni dettagli al vaglio degli inquirenti. Non sembrerebbe, infatti, essersi trattato di un omicidio volontario quanto del drammatico epilogo di un ‘gioco finito male’.

28enne colpita da un proiettile in camera da letto: che cosa è successo?

Insomma il colpo di fucile che ha provocato la morte di Francesca sarebbe partito accidentalmente anche se sull’esatta dinamica dei fatti occorre ancora fare chiarezza anche ascoltando il 23enne per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto in quella camera. Sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Capua e della stazione di Pietramelara ad arrestarlo e ascoltare la sua prima testimonianza

sull’accaduto. Secondo quanto inizialmente ricostruito i due si trovavano, verso le 22.30 del 26 ottobre, nella camera da letto dell’appartamento della famiglia della vittima; sul letto era presente un fucile semiautomatico lasciato incustodito ed il 23enne lo avrebbe imbracciato puntando poi l’arma da fuoco contro la ragazza. Il colpo, a quel punto, sarebbe stato esploso accidentalmente.

23enne arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria

Il ragazzo ha immediatamente chiamato il 112 per chiedere aiuto e sul posto è rapidamente intervenuta un’ambulanza del 118 oltre a pattuglie dei carabinieri. Ma i paramedici hanno capito subito che la situazione era gravissima e non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso in loco della ragazza. I militari hanno provveduto a sequestrare, oltre al fucile incriminato, altri due fucili con canne sovrapposte. Sul posto è

intervenuta l’autorità giudiziaria ed il giovane è stato posto a sua disposizione per l’inevitabile interrogatorio atto a fare maggiore chiarezza sulla vicenda. Occorrerà ad esempio capire a chi appartengano quelle armi da fuoco, perchè una di esse si trovasse su un letto e per di più carica e ancora per quale ragione il giovane abbia deciso di prenderla. Molti dettagli che andranno tra loro assemblati per ricostruire il puzzle di un dramma sconvolgente.

L’appello del sindaco

“In questo doloroso momento, che ha sconvolto e rattristato tutti, rivolgo un accorato appello al giovane che era in sua compagnia, affinché collabori senza alcuna riserva con le Autorità inquirenti e la Magistratura per chiarire ogni aspetto di questa dolorosa vicenda. Purtroppo, nulla potrà restituire Francesca alla vita, ma è necessario affermare la verità su quanto accaduto sia per onorare la memoria della vittima, che per dare, se possibile, conforto ai familiari”. Così il sindaco di Riardo Armando Fusco commenta quanto avvenuto mercoledì sera.