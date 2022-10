WhatsApp, l’ultimo aggiornamento taglia fuori numerosi telefoni: ecco chi non potrà più usarlo

L’ultimo aggiornamento della popolare app di messaggistica istantanea WhatsApp, ha tagliato fuori moltissimi dispositivi: ecco quali.

Solo due giorni fa gli utenti WhatsApp si sono ritrovati improvvisamente senza la possibilità di utilizzare la diffusissima app di messaggistica instantenea a causa di un down del servizio. Il temporaneo malfunzionamento o blocco dell’app è stato causato dall’introduzione di un nuovo aggiornamento ed è stato risolto dai tecnici nel giro di qualche ora. Non è insolito che l’introduzione di un aggiornamento possa causare problemi di funzionamento temporanei, specie se, come nel caso di WhatsApp, questo update di sistema deve girare su miliardi di dispositivi tutti differenti in contemporanea.

Gli aggiornamenti periodici sono per app di questo tipo una necessità. Non solo perché l’introduzione di nuove feature permette di migliorare l’esperienza utente e di fidelizzarli, impedendo in questo modo che cambino app con il passare del tempo, ma anche perché il mancato aggiornamento espone tutto il sistema ad attacchi hacker. Per i software che girano sul web, infatti, non esiste il sistema impenetrabile e gli aggiornamenti spesso sistemano delle falle che sono state scoperte durante controlli periodici o tramite segnalazioni.

Questa premessa serve per fare capire che se WhatsApp aggiorna il sistema rendendolo inaccessibile per chi possiede smartphone o iphone datati, non lo fa di certo per causare un problema agli utenti o per spingerli a cambiare telefono, ma per proteggere gli utenti da problemi e attacchi hacker e per offrire un servizio sempre migliore.

WhatsApp, l’ultimo aggiornamento taglia fuori gli iPhone e gli Smartphone più anziani

L’aggiornamento che è arrivato in questo fine ottobre impedirà ad alcuni utenti Apple e Android di utilizzare WhatsApp. Non si tratta di una novità assoluta, visto che la compagnia ha annunciato l’arrivo dell’upgrade e le sue specifiche già lo scorso maggio. In pratica la nuova versione dell’app di messaggistica potrà essere usata solamente da chi ha un sistema android aggiornato alla versione 4.1 o successiva e dagli utenti apple che hanno una versione di iOS che va dalla 12 fino alle successive.

Tutti quei telefoni la cui componentistica non è compatibile con queste nuove versioni dei sistemi operativi saranno tagliati fuori da WhatsApp. Si tratta di smartphone e iPhone che hanno alle spalle una decina d’anni e che dunque sono giunti alla fine del loro ciclo vitale. Per quanto riguarda i telefonini della compagnia della mela, verranno tagliati gli iPhone 5 e 5c, mentre della serie 5 continueranno ad essere supportati i modelli s, ovvero quelli di fascia più alta. Dalla serie 6 in poi, non ci saranno per il momento problemi di compatibilità.