“Avevo una casa brutta e…”: la confessione a cuore aperto del noto volto TV

La storia di un noto volto di Uomini e Donne ha davvero shockato tutti: ecco cosa dichiarato nel suo nuovo libro

Non sempre tutto ciò che vediamo in televisione è come sembra. La vita, infatti, è imprevedibile e ci insegna a ringraziare ogni giorno per quello che abbiamo, puntando a raggiungere sempre meglio giorno dopo giorno. Il racconto fatto da una indiscussa protagonista di Uomini e Donne può insegnare davvero tanto in tal senso…

Parliamo di una donna vulcanica, che ci intrattiene tra una risata e l’altra una puntata dopo l’altra: il suo carattere pungente ma simpatico sa sempre cogliere nel segno, tant’è che, nonostante non sia una dama del parterre, ha raccolto un numero grandissimo numero di consensi.

Le sue piccole diatribe con Gemma Galgani sono una certezza: l’opinionista, infatti, è sempre schietta e sincera, a costo di creare rivalità o andare controcorrente. In molti, però, non la conoscono molto al di fuori di Uomini e Donne.

È per questo motivo che, probabilmente, ha deciso finalmente di scrivere un libro autobiografico…

Il noto volto televisivo confessa tante verità nel suo nuovo libro

Si intitola Piume di Struzzo il nuovo libro di Tina Cipollari in cui, per la prima volta, si è raccontata a 360 gradi, senza mai risparmiarsi. Non a caso, è un progetto a cui l’opinionista tiene molto e di cui ha fornito numerosi dettagli in un’intervista su Chi…

L’opinionista, che noi siamo abituati a vedere in vesti sempre super colorate ed eccentriche in puntata, non ha sempre seguito questa scia. Nella sua infanzia, infatti, ha dovuto spesso fare i conti con sacrifici e privazioni. Ecco cosa ha raccontato a Chi...

In particolare, ha raccontato dell’inizio della sua carriera da opinionista, nel lontano 2001: «Quel giorno ho lasciato che nel camerino mi trasformassero Mi sono fatta biondissima, mi sono truccata, vestita, quasi travestita, tanto che mi chiedevano: “Ma sei sicura?”. Sí, ero sicura, volevo che a casa, guardando il programma, non mi riconoscesse nessuno. E intanto cominciavo a riconoscermi» ha ammesso.

Ha poi parlato del suo unico grande amore e no, non parliamo di Kiko Nalli, padre dei suoi figli: «È stato l’unico mio grande amore. Quest’uomo l’ho amato più della mia vita, mi ha fatto da fidanzato, da padre, da amico, è stato tutto quello che desidero in un uomo. E quando ho iniziato quella frequentazione ho anche ricevuto critiche da parte delle mie amiche, dicevano che era troppo grande per me. E poi era divorziato, aveva dei figli… lo ho seguito il mio cuore e ho fatto bene. Non ho mai notato la differenza d’età» ha raccontato.

E infine, ha ringraziato in fondo quel che ha passato nella vita: «Scrivere è stato terapeutico. Oggi ringrazio quella bambina triste: non sarei la donna determinata e con valori radicati che sono oggi senza quella radice. Tutto sommato quello che detestavo, i vestiti brutti, la mia casa orrenda e due genitori assenti, piegati nei campi, che tornavano stanchissimi a sera, che non ce la facevano neanche a parlare, altro che dialogo – tutto mi è servito, anche a superare quella timidezza data dalla “mancanza”».