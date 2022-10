Cambio dell’ora: come regolare il tuo corpo senza rischi per la salute | I 7 consigli da seguire

La notte tra sabato e domenica sarà caratterizzata dal cambio dell’ora, riportando indietro gli orologi in attesa dell’inverno. Ecco come preparare il proprio corpo al cambiamento evitando disturbi e fastidi

Manca poco e gli orologi torneranno indietro di un’ora. Il passaggio da ora legale ad ora solare è fissato per la notte tra sabato e domenica: alle 2 del mattino bisognerà infatti regolare le lancette riportando gli orologi indietro di un’ora, allungando in tal modo le giornate in vista dell’arrivo dell’inverno. Il vantaggio è dunque un’ora in più da trascorrere a letto dato che alle 2 del mattino verranno regolati gli orologi all’1 di notte.

Ma, pur trattandosi di un cambiamento “minimo”, il corpo umano deve adattarsi, due volte l’anno, al cambiamento dell’ora in particolar modo per ciò che riguarda il riposo. Diversi esperti del sonno hanno infatti affermato che molte persone tengono a commettere l’errore di ingannare sè stesse per non dormire di più, rimanendo sveglie fino a tardi la notte prima che gli orologi vengano mandati indietro. Per evitare che il sonno venga disturbato, due esperti hanno offerto i loro consigli per sfruttare al massimo il tempo extra con la testa sul cuscino.

Ora solare, i consigli del primo esperto del sonno

Phil Lawlor, esperto del sonno presso Dormeo, ha affermato che gli studi dimostrano che molte persone non dormono necessariamente in più quando l’orologio torna indietro. Questo perché molti decidono di rimanere svegli più tardi piuttosto che concedersi una prolungata notte di sonno. La transizione temporale può portare a una durata del sonno più lunga ma non per un’ora intera, poiché i nostri corpi sono fisiologicamente allenati all’ora precedente, ha spiegato. L’ora in più può effettivamente far sentire alcune persone più stanche al mattino poiché va a scombinare l’orologio biologico del cervello.

Lawlor consiglia di modificare gradualmente l’ora di andare a dormire due o tre giorni prima che gli orologi tornino indietro, in modo che l’orologio biologico si abitui al cambio di routine. “Alzati 20 minuti dopo durante il fine settimana perché questo aiuterà il tuo corpo ad adattarsi delicatamente al nuovo programma”, ha detto. “Esercitati e mangia 25 minuti prima del solito in modo che il tuo corpo possa adattarsi alla nuova routine del tempo”.

Parla la seconda esperta

La psicologa Lindsay Browning ha affermato che l’esposizione alla luce è la chiave per scrollarsi di dosso la stanchezza dovuta al cambio dell’ora sugli orologi. La neuroscienziata ed esperta del sonno di And So To Bed ha dichiarato: “Se non modifichi l’ora di andare a dormire prima che gli orologi cambino, potresti scoprire che ti sveglierai troppo presto e ti ritroverai a girarti e rigirarti nel letto finché la sveglia non suonerà. Questo potrà farti sentire stanco durante il giorno, come se non avessi dormito bene la notte”. Come fare? “Per aiutarti a combattere questo problema inizia la giornata aprendo le tende non appena ti svegli per far entrare la luce. Inoltre, assicurati di uscire di casa per una passeggiata a metà mattina/pranzo per aiutarti a ottenere un’importante esposizione alla luce solare e un po’ di esercizio leggero.”

I sette consigli da seguire

Non fare un pisolino: i sonnellini diurni possono rendere più difficile addormentarsi di notte.

Mantieni una routine del sonno regolare.

Non utilizzare schermi elettronici prima di andare a letto

Rilassati prima di andare a letto: abbassa le luci e leggi un libro, invece di guardare la TV.

Fai esercizio: brucia l’energia in eccesso prima di andare a letto per favorire il rilassamento (ma non troppo vicino al momento dello spegnimento delle luci).

Esci per passeggiate e corse pomeridiane: l’esercizio all’aperto e l’esposizione alla luce naturale aiutano a combattere il disturbo affettivo stagionale (SAD) e possono migliorare il sonno.

Riduci i cibi da asporto: un’alimentazione sana è la chiave per dormire bene, quindi cibi meno zuccherati e grassi e ridurre la caffeina contenuta nel tè e nel caffè saranno utili per adattarsi.