Fiorello a luci rosse: il dettaglio durante la sua rassegna stampa non sfugge

Fiorello ha riaperto la sua ‘edicola’ con gli amici del bar nelle Storie su Instagram, per la gioia dei tantissimi fan del presentatore siciliano.

Il volto noto della TV ha colto l’occasione per lanciare anche Viva Rai2, il nuovo morning show che andrà in onda dal prossimo 5 dicembre su Rai 2 e che terrà compagnia ai telespettatori dal lunedì al venerdì nella fascia tra le 7 e le 8:30. “Dopo anni torniamo in diretta su Instagram: ci dobbiamo allenare perché dal 5 dicembre si comincia sulla Rai. Siamo qui come umarell”, scherza Fiorello utilizzando il termine milanese che si riferisce agli anziani che passano il tempo guardando i cantieri.

Ma di cosa ha parlato Fiorello nella sua edicola che ha finalmente riaperto i battenti? Come sempre il presentatore ha affrontato tutta una serie di argomenti leggendo i vari quotidiani nazionali.

Inevitabile un passaggio sullo sport, in particolare sul calcio, evidenziando che i tifosi juventini non se la passano affatto bene mentre “i napoletani sono contenti”.

Fiorello inquadra l’iPad e compaiono i video hard

Successivamente Fiorello si è occupato anche del nuovo governo e di alcune scelte che hanno già fatto discutere: “Siamo molto contenti di alcune scelte del governo, come il nuovo tetto al contante a 10 mila euro – ha detto il presentatore su Instagram – Abbiamo festeggiato tutti, finalmente siamo venuti qui al bar ognuno con mazzette da 10 mila euro, abbiamo tirato fuori tutti i nostri neri”.

Ma mentre Fiorello conduceva la sua apprezzata rassegna stampa qualcuno si è accorto di un particolare piuttosto imbarazzante. Mentre inquadrava un iPad con il suo cellulare, infatti, si sono viste chiaramente due schede del browser aperte in precedenza. Fin qui tutto normale, se non fosse che quelle schede riguardavano dei video porno.

Una svista oppure Fiorello le ha inquadrate volutamente? Se lo stanno chiedendo in molti, specialmente dopo che il sito Dagospia ha immortalato l’immagine in questione.

Fiorello non ha ancora commentato l’incidente, anche se durante la sua edicola su Instagram ha affrontato proprio un argomento riguardante i video hard.

Il presentatore siciliano, apprezzatissimo negli ultimi anni come spalla di Amadeus sul palco del Festival di Sanremo, ha infatti parlato della denuncia di Papa Francesco: il Pontefice ha affermato che anche preti e suore guardano filmati hard.

Da Papa Francesco a Pfizer, Fiorello scatenato

“Diciamo che preti e suore possono guardare ma per evangelizzare, secondo me guardano i siti amatoriali, cercano le persone per dire ‘non fate queste cose'”, ha sdrammatizzato Fiorello con la sua classica ironia.

Infine non è mancata una frecciatina anche a Pfizer: “Qualche miliardino con i vaccini lo avrà guadagnato”, la frase di Fiorello, che poi ha concluso: “Questa è un’anteprima: dal 5 dicembre saremo sulla Rai. Per ora siamo in quattro, ma diventeremo tantissimi e ce ne andremo in via Asiago”.