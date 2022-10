Inverno addio: previsioni incredibili | Non è ancora arrivato il momento di posare la crema solare

Continua la morsa del caldo fuori stagione a ridosso ormai di Halloween e non solo. Ma cosa ci attende nei prossimi mesi?

Fatta eccezione per qualche temporale di stagione che ha abbassato momentaneamente le temperature, il caldo, in realtà non se n’è mai andato davvero. Ora si potrebbe guardare il bicchiere mezzo pieno, tirando un sospiro di sollievo per i riscaldamenti non ancora accesi, questione di certo non di poco canto col caro bollette, oppure si potrebbe guadare la realtà in faccia, realizzando come le temperature stagionali costantemente sopra la media sia un grave campanello d’allarme del riscaldamento globale.

In quest’ottica, gli atti vandalistici alla National Gallery di Londra o al Museo Barberini di Potsdam assumono tutto un altro significato. Fatto sta che il caldo non solo c’è, ma non ha nemmeno intenzione di andarsene a breve. Non si tratta, però, della famosa “Estate di San Martino” anticipata, in quel caso è una condizione climatica gradevole che può accadere in autunno dopo i primi freddi.

Anche novembre e dicembre, infatti, registreranno temperature superiori alla media e il Natale potrebbe essere decisamente piovoso. Questa condizione climatica ai limiti del tropicale, si deve all’arrivo de La Nina, un fenomeno atmosferico che coinvolge tutte le regioni del Pacifico, l’India, l’Africa e l’Atlantico, caratterizzato da piogge più frequenti, tra la fine autunno e inizio dell’inverno, da due anni anche nell’area del Mediterraneo.

“Mentre a novembre le precipitazioni saranno nella media stagionale, dicembre sarà molto più piovoso“, ha spiegato Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma, come riportato da ‘Leggo’.

L’inverno non sta arrivando: cosa succede adesso?

Potremmo parlare quest’anno di inverno e di freddo solo a gennaio, quando sia le temperature che le piogge potrebbero rientrare nelle medie stagionali, anche se ancora ci sono dubbi in merito, a causa della posizione dei blocchi anticiclonici e dell’andamento del vortice polare. Prima di allora, stando all’andamento climatico osservato fra il 1981 e il 2010, le previsioni stagionali del consorzio Lamma sembrano smentire l’arrivo del freddo.

Rispetto a ottobre, però, novembre e dicembre, a causa de La Nina, saranno due mesi caratterizzati dalla presenza di anticicloni sul Mediterraneo e su parte dell’Europa continentale. Questo implicherà sia l’assenza di correnti fredde dalle regioni polari sia una scarsità di precipitazioni.

Cosa ci dobbiamo aspettare a questo punto? Il momento di copertina e tisana, al momento, sembra ancora ben lontano. L’alta pressione sull’Atlantico e sulle Isole Britanniche, Mare del Nord e Balcani, infatti, sarà una costante. Ma tra questi due blocchi anticiclonici, anche aria fresca e tempo più instabile dovrebbero fare la loro comparsa.

Fatto che, la condizione climatica dei prossimi mesi favorirà venti come scirocco e libeccio e temperature sempre superiori alla media stagionale, un po’ come si sta avvertendo in questi giorno specialmente al Centro-Sud, dove gli irriducibili dell’estate stanno approfittando del bel tempo per godere ancora del sole e del mare, come se si fosse ancora ai primi di luglio.

Una condizione assolutamente particolare. A dicembre ci sarà qualche assaggio in più di pioggia su tutto il Centro Nord, mentre nelle regioni meridionali le precipitazioni dovrebbero rimanere nella norma.