La storia del Nodosauros e del miglior fossile di dinosauro mai visto: una scoperta sconcertante

Il miglior fossile di dinosauro è quello che si è conservato meglio in tutto questo tempo. Attraverso la sua sconcertate storia si sono potute apprendere tante nozioni sul passato glorioso di quell’era.

L’era dei dinosauri resta una delle più affascinanti in assoluto e ancora oggi gli studiosi cercano di carpirne i misteri attraverso il ritrovamento e lo studio dei fossili.

Definito un esemplare di fossile perfetto da studiare per gli scienziati, quello del Nodosaurus rappresenta sicuramente il miglior fossile conservato mai scoperto. Sono addirittura visibili le sue ossa che sono rimaste coperte da pelle ed armatura ormai intatta. Proprio per questo modo assai particolare in cui è stato ritrovato il reperto, si parla di mummia di dinosauro.

Il Nodosaurus: una mummia di dinosauro rimasta intatta

La scoperta sconcertante è stata presentata per la prima volta alla mostra dei dinosauri che si è tenuta ad Alberta, in Canada. Si tratta della mostra che è stata allestita al Royal Tyrrell Paleontology Museum propio conto scopo di mettere in evidenza un fossile raro. Quello del Nodosaurus infatti ha più di 110 milioni di anni. E ciò che è sconcertante è il modo un cui la pelle si sia conservata dopo tutto questo tempo. Le immagini sono davvero impressionanti.

Il ritrovamento di questo fossile, inoltre, non è il frutto di una ricerca ad hoc. A trovarlo infatti sono stati i minatori canadesi che hanno accidentalmente rinvenuto l’esemplare. Un addetto all’escavatore ha notato qualcosa di insolito mentre stava scavando in una miniera di sabbia. Quando ha capito cosa aveva davanti è rimasto letteralmente senza parole. Non deve essere una cosa semplice quella di ritrovarsi con un fossile di dinosauro “tra le mani”.

Dopo la scoperta chiaramente la notizia è stata diffusa e nel comunicato stampa del museo, come ha brillantemente riportato e ripreso National Geographic, ci sono volute ben 7.000 ore di lavoro di ricostruzione per ricomporre il Nodosaurus e poterlo così mostrare a tutti. Secondo gli esperti lo stato di conservazione è così elevato che invece di fossile si può addirittura parlare di mummia di dinosauro. La pelle, l’armatura e alcune viscere del dinosauro sono rimaste completamente intatte. Mai prima di questo momento era stata fatta una scoperta così sensazionale.

Il Nodasauro è un dinosauro erbivoro a quattro zampe di circa 1.300 chili. Secondo gli scienziati il suo stato di conservazione potrebbe essere dovuto al fatto che il cadavere sia stato trasportato in fondo all’oceano e così i minierai si sarebbero fissati sull’armatura e sulla pelle favorendone la conservazione. I ricercatori lo hanno chiamato Borealopelta markmitchelli per rendere omaggio al tecnico del Royal Tyrrell Museum, Mark Mitchell, che ha svolto il duro lavoro di ricomposizione del fossile.