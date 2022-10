Licenziato per colpa di una preghiera: l’assurda storia di un allenatore fatto fuori per la religione

Un allenatore di football americano è finito nei guai per aver deciso di pregare sul campo dopo una partita.

Un ex allenatore di football americano di una scuola superiore ha perso il lavoro per aver deciso di pregare nel campo dopo una partita. La vicenda è avvenuta nello stato di Washington, negli Stati Uniti d’America.

Ha lavorato come allenato nella stessa scuola per ben otto anni prima di essere licenziato. Ma l’uomo ha deciso di portare il suo caso alla Corte Suprema.

L’allenatore che pregava

Il tribunale dello stato di Washington ha deciso che Joseph Kennedy, questo il nome del coach, sarà reintegrato nella sua precedente posizione di allenatore della squadra di football della Bremerton High School. L’avvocato di Kennedy ha confermato che l’allenatore tornerà a Bremerton dalla Florida alla fine dell’anno per riprendere il suo lavoro part-time con la squadra.

Si prevede che scenderà di nuovo in campo per la stagione autunnale 2023. Una portavoce del distretto scolastico ha dichiarato che ci sono “aree in cui ci sono ancora dubbi” tra le parti su come le preghiere di Kennedy dopo la partita saranno accolte in conformità con la sentenza della Corte Suprema. Quest’ultima si è schierata con Kennedy in quanto ha stabilito che l’allenatore era protetto dalla Costituzione quando si inginocchiava e pregava.

Per anni, i tribunali di grado inferiore si erano ripetutamente schierati a favore del distretto scolastico di Bremerton. Secondo gli esperti legali, il rovesciamento della Corte Suprema a favore di Kennedy potrebbe presto espandere la possibilità per i dipendenti pubblici di tutta la nazione di praticare più apertamente la propria fede durante il lavoro. Il Primo Emendamento protegge la libertà di parola e il libero esercizio della religione, ma proibisce anche l’istituzione di una religione da parte del governo. La Corte Suprema in passato aveva affermato che la preghiera nelle scuole pubbliche violasse la Clausola dell’istituzione.

Kennedy ha pregato abitualmente sul campo dopo le partite per più di sette anni, attirando vari livelli di partecipazione da parte degli studenti. Ha detto che il rituale durava in genere meno di un minuto. Il distretto scolastico ha dichiarato di “avere l’obbligo fondamentale di proteggere i diritti di tutti i suoi studenti”, anche se la dichiarazione ha sottolineato che nessun giocatore si è lamentato delle sessioni di preghiera. “È molto probabile che nel corso degli anni i giocatori si siano uniti a queste attività”, ha aggiunto il distretto scolastico, “perché fare diversamente significherebbe potenzialmente allontanarsi dalla propria squadra e forse dai propri allenatori”.