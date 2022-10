“Non voglio farlo” e il fidanzato impazzisce: la uccide con 100 coltellate e la decapita | Scene da horror

L’ha uccisa barbaramente, rifilandole cento coltellate e poi decapitandola.

E’ una storia agghiacciante quella che si è verificata in Alabama, precisamente nella contea di Blount. La persona accusata di un omicidio così brutale è Justin Fields, un 38enne che deve rispondere dell’assassinio della sua fidanzata, Tammy Bailey, 52 anni, trovata senza vita all’interno della loro abitazione.

Ma cosa ha fatto scattare la furia omicida di Justin Fields? Come riportato anche dalle testate statunitensi, sembra che Tammy Bailey si sia rifiutata di avere un rapporto sessuale con il suo compagno.

Molto probabilmente la 52enne ha detto no alle richieste di Justin Fields perché l’uomo era molto ubriaco. Tuttavia, il rifiuto della sua compagna lo ha mandato su tutte le furie, facendo scattare in lui la follia omicida.

Non vuole fare sesso: la massacra con 100 coltellate

I due avevano passato la serata insieme per festeggiare il compleanno di Justin Fields. L’uomo e la sua fidanzata erano stati in diversi bar prima di fare rientro a casa.

Tuttavia, una volta rientrati nella loro abitazione Justin e Tammy hanno cominciato a litigare furiosamente. Il 38enne ha chiesto alla sua compagna di avere un rapporto sessuale, ma la 52enne si è rifiutata. La frustrazione ha spinto Fields a prendere un coltello e pugnalare la sua fidanzata, che è stata colpita circa cento volte.

Non contento, Justin Fields ha anche decapitato la sua compagna. E’ stato proprio lui a rivelare ogni dettaglio dell’accaduto alle forze dell’ordine. Quando i poliziotti si sono recati nella casa dove viveva la coppia si sono trovati di fronte una scena raccapricciante.

Tammy Bailey giaceva immersa in una pozza di sangue, con la testa recisa di netto, ai piedi del suo compagno e omicida.

Ai poliziotti l’assassino ha detto di essersi addormentato subito dopo aver commesso la barbarie. Quando si è svegliato ha realizzato di aver compiuto un atto così efferato. Vedendo il corpo morto e devastato della sua compagna ha deciso di chiamare il padre, che ha subito avvisato un parente che vive a poca distanza dall’abitazione della coppia.

Justin Fields non aveva precedenti penali

Tuttavia, Justin Fields non ha voluto far entrare questo suo parente in casa ed è per questo che sono stati allertati i soccorsi e la polizia. Alla vista degli agenti e dei sanitari il 38enne non ha più opposto resistenza: Justin Fields ha fatto entrare le forze dell’ordine in casa e ha spiegato cosa era accaduto nei minimi dettagli.

Il 38enne è stato poi arrestato con l’accusa di omicidio e abuso di cadavere. Lo sceriffo della contea di Blount, Mark Moon, ha detto al New York Post che Justin Fields non aveva precedenti penali, anche se non è ancora chiaro se gli siano state riscontrate in passato malattie mentali.

“Ha ammesso al mio investigatore tutto ciò che aveva fatto, quindi era abbastanza stabile da sapere cosa stava facendo – ha aggiunto lo sceriffo Moon – Era frustrato perché non ha ottenuto ciò che voleva”.