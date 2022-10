Nude agli Uffizi: le influencer di OnlyFans senza pudore | La rabbia di una città

Onlyfans sta spopolando, ma stavolta si è superato il limite: la scena agli Uffizi ha indignato il web e non solo…

La Galleria degli Uffizi è una meta storica ed artistica rinomata in tutto il mondo: turisti da ogni angolo del globo, infatti, volano in Italia per ammirare le opere degli artisti rinascimentali più famosi di sempre, ricordando sempre l’immenso rispetto da portare in una sede così importante. Qualcuno, però, pare aver trasgredito tale regola…

A finire nel polverone mediatico, stavolta, sono state le influencer Alexis Mucci ed Eva Menta: entrambe, che contano insieme ben 10 milioni di follower sui social, hanno deciso di far visita al Museo, documentando il tutto con degli scatti.

Immagini che sono state prontamente rimosse poco dopo per via dell’enorme scandalo generato: le ragazze, infatti, indossavano delle magliette trasparenti, che lasciavano ben poco all’immaginazione.

In particolare, a far scalpore è stata la foto scattata davanti alla Venere del Botticelli, forse con l’intendo per richiamare l’opera con la parvenza di nudità. Inutile dire che in molti hanno prontamente denunciato l’accaduto e le ragazze si sono subito espresse in merito…

Le parole delle influencer di Onlyfans dopo lo scandalo agli Uffizi

Primo fra tutti a parlare è stato Alessandro Draghi, capogruppo di Fratelli d’Italia a Firenze. A riportare le sue parole è stato Leggo: «La Venere del Botticelli non può essere usata da costoro per uno spot indecente e mi pare strano che i custodi non se ne siano accorti, e che a distanza di diverse ore al direttore Schmidt non siano arrivate le indegne immagini delle due sexy influencer» ha dichiarato.

Molto probabilmente le ragazza saranno entrate agli Uffizi coperte a sufficienza da non destare sospetti, magari con dei lunghi cappotti, che coprissero non solo le trasparenze, ma anche i pantaloni estremamente attillati.

Al momento di scattare poi, potrebbero aver tolto il tutto e essersi svelate con l’outfit vero e proprio. Anche Alexis ed Eva si sono espresse in seguito all’accaduto con delle eloquenti storie su Instagram.

Eva ha rivolto agli Uffizi un quesito: “Non potevate scrivermi direttamente un email (dato che è pubblica sulla mia bio ) per chiedere la rimozione del post o avete preferito i giornali per avere più promo gratuita?” ha chiesto

Inoltre, ha ammesso di aver archiviato il post ma non per ammissione di colpa: “Continueremo a far valere il nostro gesto come atto creativo e non denigratorio” ha spiegato. Anche Alexis ha sostenuto questa tesi nel suo profilo IG.