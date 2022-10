Re Carlo III sorprende tutti: la drastica decisione a quasi 3 anni dalle dimissioni di Harry

È Re Carlo III il nuovo Capitano Generale dei Royal Marine. La decisione di assumere la carica è arrivata a quasi 3 anni dalle inevitabili dimissioni di Harry, che prima di lui ricopriva quel ruolo

La decisione del principe Harry di lasciare il Regno Unito ed il ruolo di reale senior ha fatto sì che il posto da lui occupato alla guida dei Royal Marine, rimanesse vacante. È così dal 2020 quando, in seguito alla Megxit, Harry ha abbandonato l’incarico di Capitano Generale e nessuno ha più preso il suo posto in quel ruolo. Fino ad ora, con un annuncio ufficiale arrivato da Re Carlo III, il quale ha diffuso un comunicato scegliendo una data non casuale per annunciare di aver assunto lui il ruolo di Capitano Generale. Nel messaggio diffuso da Buckingham Palace si legge infatti: “È il più grande piacere possibile poter assumere il ruolo di vostro Capitano Generale”.

Re Carlo diventa il nuovo Capitano Generale dei Royal Marine

La nota prosegue poi così: “Sono eccezionalmente fiero di seguire le orme di così tanti membri della mia famiglia negli ultimi tre secoli e mezzo, tutti hanno ricoperto il ruolo con un grande senso di ammirazione”. Proseguendo: “Traggo immensa ispirazione dal vostro coraggio, determinazione, autodisciplina e dalla notevole capacità di resistere negli ambienti più estremi. I Royal Marines hanno una storia illustre e senza precedenti, sia via terra che in mare. Mi sento molto onorato di entrare a far parte della Corps Family e non vedo l’ora di incontrare molti di voi nel prossimo futuro”. E ancora: “Sono eccezionalmente orgoglioso di seguire le orme di tanti membri della mia famiglia negli ultimi tre secoli e mezzo, i quali hanno ricoperto il ruolo con un profondo senso di ammirazione”.

Perchè ha scelto il 28 ottobre per annunciarlo

La notizia della riassegnazione del ruolo ed il fatto che sia stato Carlo ad assumerlo è arrivata il 28 ottobre, giorno che coincide con il 258esimo anniversario della fondazione dei Royal Marines. Questo corpo militare d’elite venne istituito sotto il regno di Carlo II nel 1664: si tratta, di fatto, delle truppe anfibie della Royal Navy operanti in molti luoghi del mondo ed in particolare in situazioni, sia dal punto di vista climatico che di sicurezza, estreme. Carlo III, in occasione del compleanno, ha dunque rivolto ai Royal MArine gli auguri, siglati dal motto del Corpo: “Per mare, per terram”.

Harry devastato per aver lasciato il ruolo di Comandante

Secondo quanto riferito, il principe Harry era rattristato e “devastato” per essersi dimesso dal ruolo nel marzo 2020, un incarico che aveva ricoperto sin dal 2017. “Sento di deludere le persone, ma non avevo scelta”, ha detto al comandante generale dei Royal Marines, a Matthew Holmes e ad altre figure di spicco al Mountbatten Festival of Music due anni fa. Tale ruolo è stato ricoperto per ben 64 anni, fino alla sua sostituzione con il nipote Harry, avvenuta nel 2017.

Dopo l’inevitabile forfait del figlio di Carlo, tra i nomi papabili era spuntato quello della principessa Anna; la secondogenita di Filippo e di Elisabetta II sembrava essere la persona perfetta per assumere l’incarico essendo già Patrona della Royal Marines Navy e della Royal Marines Charity, Comandante in Capo Portsmouth, ma anche detentrice di diversi altri incarichi militari minori. Era la candidata perfetta, secondo molti, ma Carlo ha preferito assumere la carica. Scelta questa che molti media britannici ritengono strategica in un importante momento di transizione come quello che la casa reale si sta trovando ad affrontare.