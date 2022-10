Star di TikTok accusata di omicidio: “Non è stato un incidente” | Ha ucciso l’amante della madre?

Storia di vendetta, estorsione e falsi miti: un’influencer sta rischiando grosso insieme a sua mamma a seguito di un incidente stradale in cui hanno perso la vita due 21enni. Ma cosa si nasconde dietro?

Mahek Bukhari è una ragazza di 23 anni inglese, famosa soprattutto su TikTok, social in cui la giovane vanta ben 126mila follower. E come tutte le influencer, racconta la sua giornata tipo con episodi divertenti e balletti per intrattenere i suoi fan. Co-star dei social in questo senso è anche la madre di Mahek, Ansreen Bukhari, che insieme alla figlia appariva abbastanza spesso nelle clip.

Insomma, nulla di diverso dal solito. Fatto sta che la popolarità del duo da qualche mese in Inghilterra ha subito una notevole impennata e non grazie alle visualizzazioni su TikTok. Mamma e figlia, infatti, lo scorso febbraio erano state accusate di omicidio stradale, dopo la morte, a seguito dell’incidente, di due 21enni.

Eppure a distanza di mesi, quello che sembrava un “semplice” incidente, in realtà nascondeva molto di più, come hanno dimostrato gli inquirenti. Durante il processo, il pubblico ministero ha affermato come Mahek Bukhari abbia ucciso intenzionalmente i due uomini. “L’amante di sua madre le aveva minacciate di diffondere un video hot della donna”, ha spiegato ancora il PM.

Così Mahek e Ansreen sono state accusate di omicidio colposo: avrebbero spinto fuori carreggiata con la propria auto la macchina in cui si trovavano Hashim Ijazuddin e Saqib Hussain, i due 21enni morti sul colpo. Lo schianto per loro è stato fatale: l’auto si è scontrata contro il guard rail spezzandosi in due.

Revenge porn, estorsione e premeditazione: nessuno è innocente

Della storia tra la madre di Mahek e Saqib Hussain non si sapeva nulla fino a qualche giorno fa. Ansreen aveva deciso di interrompere la relazione extraconiugale, decisione questa per nulla gradita dal 21enne che avrebbe deciso quindi di farsi giustizia da solo tramite il revenge porn. Saqib ha iniziato così a minacciare Ansreen di inviare a suo marito e suo figlio un video hot di loro due insieme. Ma non solo. L’aveva anche ricattata: voleva tra le 2.000 e le 3.000 sterline per non pubblicare il video e le foto.

Confidatasi con Mahek, con l’aiuto di altre persone mamma e figlia avrebbero escogitato un piano per uccidere Saqib. L’influencer temeva che uno scandalo simile potesse rovinarla sui social media, che in questi casi non dimenticano così facilmente notizie del genere. Questa ricostruzione dei fatti è stata possibile grazie all’iCloud del 21enne che conteneva il video e le foto con cui Saqib ricattava Ansreen.

Al momento nessuno si è dichiarato colpevole per l’omicidio premeditato di Hashim Ijazuddin e Saqib Hussain, nemmeno gli altri 6 complici delle due donne che sarebbero stati individuati in queste ore. Per il pubblico ministero, però, come riportato dai media locali, al momento non ci sono dubbi: “Non è stato un incidente, ma dietro c’è una storia di amore, ossessione, rabbia, tentativi di estorsione e infine omicidio”. Un vortice di odio, rabbia e vendetta che ha inghiottito tutti, nessuno escluso.