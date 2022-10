“Vanno esclusi”: la drastica proposta in Parlamento contro Harry e Andrea

Non sono ore facili per i principi Harry e Andrea a causa di una proposta presentata in Parlamento contro di loro che potrebbe portare a conseguenze drastiche

Il decesso della regina Elisabetta ha portato i principi Harry ed Andrea a ricoprire, per alcuni giorni, i loro ruoli reali pubblicamente pur avendo entrambi fatto da tempo un

passo indietro. Harry di sua spontanea volontà, insieme alla moglie Meghan Markle, rinunciando al ruolo di reale senior e a tutti i diritti ad esso correlati per iniziare una

nuova vita negli Stati Uniti, lontano da un mondo, la casa reale, dal quale si sentiva sempre più distante.

L’altro per una sorta di obbligo morale, in seguito al suo presunto coinvolgimento nel caso Epstein e alle accuse di molestie rivolte nei suoi confronti da una donna, all’epoca minorenne. Rinunciando al titolo e alle apparizioni pubbliche, ad eccezione, per l’appunto, dei funerali della compianta madre, quando lo si è visto sfilare insieme agli altri componenti della famiglia reale dietro al feretro di Elisabetta.

Proposta in Parlamento per togliere ad Harry e Andrea due ruoli istituzionali

Ora però per entrambi le cose potrebbero ulteriormente complicarsi dal momento che anche la politica si sta interessando a loro con l’obiettivo di escluderli, di fatto, dal

Consiglio di Stato. Con una proposta presentata nelle scorse ore alla Camera dei Lord, che ha l’obiettivo di contestare in Parlamento i ruoli del figlio e del fratello del nuovo

Re Carlo III, mettendoli in discussione. Pur trattandosi di ruoli istituzionali residui, si tratta comunque di una novità clamorosa e che potrebbe avere delle conseguenze anche

dal punto di vista dei rapporti del secondogenito di Carlo e Diana e del fratello di Carlo con il resto della famiglia e con le cariche istituzionali del Regno Unito.

Chi fa parte del Consiglio di Stato

La messa in discussione dei ruoli istituzionali di Andrea ed Harry arriva da Lord Stephen Benn, rappresentante del Labour: è stato lui a suggerire di escluderli da quello che è considerato l’organo consultivo che affianca il sovrano regnante, subentrandogli (solo in caso di morte o di accertata incapacità) per la gestione della fase di transizione. Oltre all’esponente dell’opposizione laburista, la contestazione di tali ruoli è arrivata anche da un altro esponente dell’ala liberaldemocratica.

Ricordiamo che il Consiglio di Stato è composto da cinque membri della famiglia reale, ovvero il consorte (o la consorte) del monarca oltre ai quattro eredi considerati, guardando la linea di successione, più in alto purchè abbiano compiuto almeno 21 anni. Ad oggi di tale organo consultivo fanno parte, oltre alla regina consorte Camilla, William che è erede al trono ed il fratello Harry e per finire Beatrice, primogenita del fratello maschio più anziano di Carlo, ovvero Andrea, ultimo componente.

La replica a Lord Benn

Appoggiato dal liberaldemocratico lord Addington, Lord Benn ha motivato la sua richiesta sostenendo che bisognerebbe modificare la legge così da escludere dal Consiglio di Stato i membri sospesi da compiti di rappresentanza della Royal Family per ragioni di inopportunità oppure per aver rinunciato a ruoli senior. Sulla questione si è espresso il Leader of the House of Lords Nicholas True, rispondendo a nome del nuovo governo guidato da Rishi Sunak, rinviando “a consultazioni preventive con la Casa Reale” ogni discussione.