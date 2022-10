Vi ricordate questo oggetto di gran moda negli anni 80/90? | Può valere una fortuna: ecco quanto!

Stiamo parlando della sedia per eccellenza, quella che tutti abbiamo visto almeno una volta nella vita a casa dei nonni e che magari ora è coperta da un telone in soffitta. Ma qual è il valore di una Thonet?

Non è una sconvolgente verità in sé e per sé, ci sono degli oggetti, infatti, che caratterizzano e danno la stessa identità ad un’epoca storica ben precisa. Così, se il cubo di Rubik è stato il simbolo degli anni Ottanta nel mondo, così come la sfera di specchi in discoteca del decennio prima, ci sono tantissimi altri oggetti che col tempo sono diventati testimoni tangibili di un periodo, anche molto più lontano.

Dobbiamo tornare indietro nel tempo, infatti, di ben 200 anni, ovvero nel cuore dell’epoca Vittoriana, quando tutto sembrava davvero a portata d’uomo. Oltre alla magnificente letteratura del periodo, il romanzo gotico conosce il suo massimo splendore principalmente sotto il regno della Regina Vittoria, un’altra invenzione è arrivata fino ai giorni nostri, grazie all’intuizione di Michael Tonet.

Tonet è stato, infatti, un ebanista austro-ungarico che ha rivoluzionato il design dell’epoca vittoriana, grazie alle sue sedie. E’ infatti sua l’invenzione dei “mobili in legno curvato”. Studiando il legno di faggio, Tonet realizzò come questo si potesse “piegare o rompere”, ammorbidendo la fibra del legno, naturalmente elastica. Così, dopo diversi esperimenti, nel 1860 l’ebanista realizzò la sua grande opera: la sedia n° 14.

Si tratta di una sedia “semplice”, da bistrot, molto in voga nei caffè dell’epoca, realizzata con legno di faggio ammorbidito e curvato, grazie al vapore, e seduta in paglia intrecciata. Questa sedia col tempo divenne il prodotto di punta di Michael Tonet, tanto da essere esposta anche nei maggiori musei di Design del mondo, come il MOMA di New York o il Vitra Museum in Germania.

Il valore di una sedia n° 14.

Semplice ma di classe, piacque molto all’epoca non solo per il design originale, ma anche per il prezzo contenuto, tant’è che solo nel 1912 ne vennero vendute più di due milioni. Insomma, la sedia n° 14 divenne ben presto una produzione in serie e magari quest’icona del design in questo momento si trova proprio a casa vostra, come lascito da parte dei nonni. Negli anni Ottanta e Novanta del Novecento, infatti, ogni famiglia possedeva, magari senza nemmeno saperlo, una sedia modello Tonet a casa.

Ma qual è il valore di una Thonet oggi? Dipende in realtà. L’azienda Thonet, infatti, è ancora oggi attiva e realizza, seguendo la tradizione, la sedia n° 14, il cui prezzo si aggira intorno ai 1000 euro circa. Nel caso in cui invece, si desideri acquistare un pezzo vintage o più ricercato, il costo sale.

Non è necessario, tuttavia rivolgersi direttamente all’azienda Tonet per possedere un pezzo di antiquariato a casa. Sui vari siti di compravendita online, infatti, esistono diversi annunci a prezzi decisamente più accessibili. Facendo una media, si può anche spendere attorno ai 100/200 euro per sedia. Ovviamente, il buono stato della sedia, nonché l’anno di produzione, giocano molto poi sul prezzo finale di vendita che può anche oscillare parecchio da sedia a sedia.