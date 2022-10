Digitale terrestre, grandi cambiamenti in vista: cosa succede il 21 dicembre 2022?

Cambia tutto con il nuovo passaggio al digitale terrestre: dal 21 dicembre bisognerà adeguarsi ai nuovi standard.

Prendete nota questa data perché dal 20 dicembre

A partire dal 20 dicembre ci saranno delle grosse novità per il digitale terrestre. Verrà avviata una procedura, una serie di operazioni complesse che condurranno alla completa dismissione della codifica in corso. A partire dal giorno dopo, il 21 dicembre, le trasmissioni mandate in onda sulla tv digitale terrestre saranno esclusivamente in MPEG-4, come deciso dai broadcaster associati in Confindustria radio televisioni.

Digitale terrestre, dal 20 dicembre cambia tutto

Il motivo di questo passaggio sta nel fatto che si è deciso di informare in maniera più adeguata. Verranno dunque prese in considerazione soprattutto quelle fasce più deboli della popolazione che ancora non hanno provveduto al passaggio, al cambio delle televisioni vecchie. Saranno i broadcaster stessi ad avviare una campagna informativa più dettagliata e mirata. Insomma il lavoro che tuti stanno facendo è avviare una comunicazione che non lasci nessuno indietro e senza tv.

Il capo di Confindustria, in merito al passaggio imminente, ha dichiarato: ““Come è noto, il percorso alla Nuova TV Digitale, che ha visto il rilascio della banda 700 MHz al 30 giugno 2022, non si è ancora completato per quanto riguarda l’evoluzione tecnologica dei ricevitori idonei nelle case dei cittadini utenti. La fissazione di una data comune consente di programmare una adeguata campagna di comunicazione, anche istituzionale. Un’attenzione particolare è rivolta agli anziani a cui è stata destinata l’operazione “decoder a casa”. Questa agevolazione deve essere adeguatamente comunicata a livello istituzionale e valorizzata per l’importante valore sociale che rappresenta”.

Con questa operazione del “decoder a casa” insomma le fasce più anziane della popolazione sapranno del passaggio e potranno provvedere in maniera automatica. Ma cosa succede nel dettaglio? Semplicemente alcuni canali che dino ad ora potevamo vedere tutti, e con tutte le televisioni, saranno trasmessi solo nel formato MPEG-4. Questa non è una grossa novità perché alcuni dei canali sono già passati all’HD.

Se il televisore che abbiamo in casa è in grado di ricevere questi canali allora non bisogna fare assolutamente nulla. Per capirlo potere fare questa prova: digitare il canale 507 e vedere se vi appare. In caso contrario dovete acquistare int nuovo decoder o un televisione nuovo. Fino al 20 dicembre potete risolvere questo problema! In corso ci sono ancora bonus che consentono di acquistare televisioni di nuova generazione, forse è arrivato il momento di fare un cambio di tv.