Il tempo scorre in maniera diversa in base a dove ci si trova: ecco cosa succede sui grattacieli

La scienza non smette mai di riservare sorprese: in base agli ultimi studi, il tempo scorrerebbe in modo diverso in base all’altezza

Il tempo è un fenomeno davvero molto particolare. Per quanto possa sembrare una costante della vita, dunque del tutto nota e sdoganata, in realtà presenta delle sfumature ancora sconosciute e su cui la scienza tuttora indaga. Le ultime scoperte in merito da parte dei ricercatori dell’Università di Tokyo hanno fornito una nuova visione del tutto…

Ebbene sì, sulla rivista Nature Photonics è stato da poco pubblicato un particolare studio condotto dai ricercatori giapponesi, secondo cui il tempo scorrerebbe molto più velocemente ad altezze più elevate.

L’evidenza è stata raggiunta e poi resa nota al pubblico appassionato di scienza e non solo dopo aver effettuato degli esperimenti in cima al Tokyo Skytree, il grattacielo attualmente più alto al mondo.

Basti pensare che la sua altezza raggiunge i 634 metri. A fornire una spiegazione chiara del fenomeno è Hidetoshi Katori, docente di Elettronica quantistica presso l’Università di Tokyo.

Il tempo è relativo, che grande verità! Ecco la scoperta

Il docente e ricercatore ha affermato con certezza che c’è una differenza di oltre quattro nanosecondi tra la cima del grattacielo e il suolo. Più in alto, dunque, il tempo scorre più velocemente. Ecco le sue parole, riportate da Agi: “Ci sono stati studi precedenti che hanno dimostrato questo fenomeno in atmosfera all’altezza dei satelliti GPS, ma è la prima volta che l’effetto viene misurato con un grattacielo come riferimento”ha dichiarato.

Per fornire una spiegazione del fenomeno, il ricercatore ha tirato in ballo la famosa teoria della relatività di Einstein. Secondo questo assunto, il tempo si collega alla forza di gravità esercitata nel punto misurato.

“Gli elettroni che orbitano attorno agli atomi emettono radiazioni elettromagnetiche che sono influenzate dalla forza di gravità e possono essere rilevate da quelli che vengono chiamati ‘orologi atomici’, dispositivi piuttosto ingombranti, che occupano laboratori interi con le loro dimensioni” ha spiegato.

Il team di ricercatori ha realizzato una versione miniaturizzata di questo orologio atomico, in modo tale che fosse più semplice trasportarla in cima al grattacielo. Il dispositivo, isolato, ha misurato il tempo senza alcun tipo di interferenza.

Katori ha infine spiegato quanto sia importante far ricorso a queste tipologie di dispositivi nella scienza: “Un orologio atomico ultrasensibile in futuro potrebbe essere in grado di rilevare terremoti, attività vulcaniche o catastrofi naturali di altro tipo, grazie ai dati sulle radiazioni elettromagnetiche”.