Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, clamoroso ritorno di fiamma? Ecco come stanno le cose

Protagonisti assoluti del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè pare siano tornati insieme dopo un lungo addio ed altre relazioni.

Tutta la verità sul gossip del momento: il ritorno di fiamma tra Bortuzzo e la sua ex Lulù.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè hanno fatto coppia fissa dalla partecipazione al grande Fratello Vip a qualche mese dopo l’uscita dalla casa. La loro storia aveva interessato molto il pubblico, preso dal romanticismo tra questi due ragazzi: lui disabile, in sedia a rotelle a causa di una tragedia, e lei pronta a coccolarlo e amarlo.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: ritorno di fiamma?

Non tutti credevano in questa storia d’amore nata forse con il piede sbagliato, ma dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia, i due si sono detti innamorati più che mai fino alla prossima rottura. Per qualche mese il ragazzo ha fatto coppia fissa con Angelica Benevieri. Una storia durata solo due mesi e che ha messo in circolo, alla fine, le voci sul ritorno di fiamma dell’ex nuotatore con la principessa Lulù.

Jessica Selassiè, sorella di Lulù ospite a Casa Chi, ha voluto commentare la vicenda. “Quest’anno ho visto tante imitazioni, tanti personaggi all’interno che hanno voluto imitare dinamiche, frasi, comportamenti. Diciamo che hanno studiato bene il Gf Vip 6 che è andato alla grandissima. Voi tutti ricordate il famosissimo pedicure che io ho fatto a Barù. Replicato da Ginevra Lamborghini ad Antonino. Diciamo che è un’intimità che tu puoi avere un po’ di tempo. Io dopo tre giorni che sto nella casa non avrei toccato i piedi neanche ad Alex Belli per dirti”. Prima però ha espresso la propria opinione sull’edizione in corso del Grande Fratello Vip.

Dopo aver parlato nel dettaglio dei vari concorrenti ribadendo perplessità e dubbi, ha chiosato sul ritorno di fiamma tra Manuel e Lulù: “So che ancora non si sono visti, né sentiti. E quindi probabilmente, magari a stretto giro, riusciranno a vedersi in amicizia. Più che altro per confrontarsi su tante cose, su quello che è stato, è successo un po’ tutto in fretta e sarebbe giusto – per quello che è stato il loro amore – incontrarsi e parlarne faccia a faccia”. Dunque nulla da fare, l’incontro non sarebbe ancora avvenuto e si tratterebbe, al momento, solo di un desiderio di Lulù. Che possano ritornare di nuovo insieme dopo l’incontro? Chi lo sa!