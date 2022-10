Musica in lutto, addio al grandissimo Jerry Lee Lewis | Great Balls of Fire il suo maggiore successo

Si è spento all’età di 87 anni Jerry Lee Lewis, autentica leggenda della musica e del rock and roll.

In un primo momento la notizia, lanciata dal sito web TMZ, era stata smentita, ma poi è arrivata la conferma del decesso del famosissimo artista. Come riportato anche dal quotidiano Leggo, Jerry Lee Lewis è venuto a mancare nella sua casa di Memphis, in Tennessee: l’annuncio è stato dato dal suo rappresentante, Zach Farnum. Una carriera straordinaria, quella di Jerry Lee Lewis, che è stato anche inserito di recente nella Country Hall of Fame. Purtroppo il celebre musicista non ha potuto partecipare alla cerimonia a causa di un’influenza.

Da sempre considerato uno dei pionieri del rock and roll, Jerry Lee Lewis è tuttavia cresciuto a Ferriday (Louisiana) con il country e nel suo stile musicale si possono ritrovare molti elementi riconducibili a questo genere.

Negli anni ’60 e ’70 questa influenza è apparsa ancora più evidente con brani come Another Place, Another Time.

Selvaggio e ribelle: il ritratto di Jerry Lee Lewis

Una passione precoce, quella per la musica, che lo aveva spinto a soli nove anni ad imparare a suonare il pianoforte senza l’aiuto di nessuno. Jerry Lee Lewis era diventato talmente bravo da esibirsi anche in pubblico: la prima volta fu a 14 anni, in un concessionario di auto.

Soprannominato The Killer per il suo modo selvaggio, anticonformista e ribelle di esibirsi dal vivo, assieme a Elvis Presley è ritenuto uno dei padri fondatori del rock and roll.

Veniva spesso visto in maniera tutt’altro che positiva dai genitori tradizionalisti, che temevano che quella musica ribelle e quello sguardo quasi arrogante potessero condizionare fin troppo i propri figli.

Ricordare Jerry Lee Lewis equivale a parlare soprattutto di Great Balls of Fire, senza dubbio il suo pezzo più famoso. Pubblicata nel novembre del 1957, la canzone ottenne un successo travolgente. Il brano raggiunse infatti la seconda posizione della Billboard Hot 100, la terza della classifica R&B e la prima nella classifica country.

Ma non è tutto, perché Great Balls of Fire riuscì ad arrivare in cima anche alla classifica dei singoli più venduti nel Regno Unito ed è stata poi inserita dalla rivista Rolling Stone nell’elenco delle 500 migliori canzoni di sempre.

Great Balls of Fire è anche in Top Gun

La canzone – il titolo si ispira ad un’espressione usata nel sud degli USA che molti cristiani considerano blasfema, ndr – ha dato il titolo al film del 1989, Great Balls of Fire! – Vampate di fuoco, che parla proprio della vita di Jerry Lee Lewis. Inoltre, Great Balls of Fire fa parte anche della colonna sonora di un film cult come Top Gun.

Jerry Lee Lewis può anche vantare un posto nella Rock and Roll Hall of Fame dal 1986, oltre che nella Rockabilly Hall of Fame.