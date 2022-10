Panico al circo, trapezista vola nel vuoto durante la sua performance | Le sue condizioni

Doveva essere una serata all’insegna delle emozioni ma si è trasformata in un incubo per la malcapitata e per gli spettatori che stavano assistendo al suo spettacolo. Cosa è successo al circo

Un pauroso volo nel vuoto di oltre quattro metri, poi l’impatto a terra davanti agli spettatori impietriti. È successo tutto al Circo in quella che doveva essere una serata di svago per le famiglie intervenute, pronte ad emozionarsi con le performance ed i numeri dei professionisti al centro della scena. Ma, durante l’esibizione di una trapezista di 24 anni, qualcosa è andato storto.

Grave incidente al circo Orfei: 24enne precipita a terra

La vicenda è avvenuta nella serata del 28 ottobre all’interno del circo Greca Orfei di Terlizzi, comune della provincia di Bari. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, resa possibile anche in seguito alla diffusione di un video amatoriale che cattura l’istante dell’incidente, l’artista 24enne, una ragazza di origini ucraine, stava utilizzando i nastri per la sua performance e aveva raggiunto un’altezza di almeno sei metri; improvvisamente, probabilmente dopo aver perduto l’equilibrio, ha iniziato a precipitare nel vuoto e anche se i nastri ai quali era arrotolata hanno permesso di rallentare parzialmente la caduta, il volo è stato di almeno quattro metri e l’impatto a terra è dunque risultato essere molto violento.

Dramma al circo, la ricostruzione dei fatti

Lo spettacolo è stato immediatamente interrotto e la giovane è stata soccorsa dai colleghi che hanno allertato il 118. I paramedici, intervenuti d’urgenza all’interno del tendone, dopo averla stabilizzata l’hanno trasportata d’urgenza in codice rosso al Policlinico dove è stata sottoposta ad un’altrettanto urgente operazione. I medici hanno infatti riscontrato una seria frattura al cranio. Ma l’acrobata ha riportato anche diverse lesioni su varie parti del corpo ed in particolare una seria lesione al fegato. Le sue condizioni resterebbero gravi anche se la prognosi non è stata sciolta immediatamente dal momento che la 24enne è stata portata subito in sala operatoria per l’intervento.

La scena ripresa da uno spettatore con lo smartphone

Il pubblico che in quel momento si trovava seduto sugli spalti ha capito subito che qualcosa non andava e sono stati momenti di grande ansia e preoccupazione per le condizioni della donna. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno anzitutto acquisito il video realizzato proprio da uno spettatore con il suo smartphone, hanno delimitato l’area dell’incidente ed iniziato ad effettuare tutti gli accertamenti del caso per chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti; con molta probabilità verranno ascoltati i gestori del circo e, non è da escludere, anche alcuni spettatori per avere un quadro generale più completo. Certo è, e le immagini lo confermano, che la caduta al suolo avrebbe potuto avere conseguenze ancor più gravi se le corde non avessero, per i primi due metri, trattenuto la giovane che stava già precipitando a terra.