Resta impigliato con lo zaino nella porta di un vagone della metro | Poi il dramma davanti ai passeggeri

“Vogliamo chiarezza”. È lo sfogo della famiglia di un ragazzo di 20 anni morto dopo che il suo zaino è rimasto impigliato nelle porte della metropolitana, che lo ha trascinato via

Una morte agghiacciante sulle cui cause la famiglia chiede chiarezza per portare a galla la verità e capire se potesse essere evitata. È quella di un ragazzo di soli 20 anni, trascinato via dalla metropolitana sulla quale sarebbe dovuto salire, dopo che il suo zaino è rimasto bloccato tra le porte del convoglio. Secondo la ricostruzione dei fatti il giovane si era recato in pausa pranzo e aveva una certa fretta di tornare a lavoro in tempi rapidi: probabilmente a causa di una distrazione o per motivi che dovranno essere chiariti, lo zaino e parte dei suoi vestiti sono rimasti incastrati nella porta di uno dei vagoni. Ma anzichè riaprirsi per consentirgli di ‘liberarsi’ e accedere al convoglio, la metropolitana è partita trascinando il 20enne con sè davanti agli occhi increduli e terrorizzati dei passeggeri presenti.

Trascinato via dal treno e morto a 20 anni: la dinamica dei fatti

I fatti si sono verificati sulla banchina di una delle stazioni della metropolitana di New York, Stati Uniti ma la storia ha fatto immediatamente il giro del mondo. Il giovane, nato nel New Jersey, non ce l’ha fatta: i paramedici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, sopraggiunto a causa delle gravissime lesioni riportate mentre il treno lo trascinava via con forza. Inevitabilmente sul decesso è stata avviata un’indagine: è emerso che il ragazzo lavorava come macchinista al Metropolitana Opera, era un pendolare e al momento dell’incidente stava andando fretta. Sono state, a tal proposito, ascoltate diverse testimonianze che lascerebbero supporre si sia trattato di un tragico e drammatico incidente: Joseph Ancona, questo il nome della vittima, è finito sui binari rimanendo schiacciato dal convoglio stesso.

La famiglia vuole che sia fatta chiarezza

La società di trasporti di New York ha espresso il suo cordoglio ai parenti della vittima per il dramma occorso stringendosi attorno al dolore dei cari di Joseph. Ma la famiglia vuole vederci chiaro e ha diffuso un appello affinchè le forze dell’ordine approfondiscano il caso con opportune indagini. Quello che vogliono accertare i famigliari del ragazzo è se questa assurda tragedia potesse essere o meno evitata al fine di accertare eventuali responsabilità in merito.

Dieci vittime in un anno sui mezzi pubblici di New York

“Ogni giorno nella metropolitana di New York vengono commessi sei reati”. A sottolinearlo è stato il sindaco della città Eric Adams aggiungendo che “questa è la nostra cicatrice” spiegando che 1200 sono i poliziotti mobilitati allo scopo di evitare che questi crimini vengano commessi. Un percorso non facile e tutto in salita: solo pochi giorni fa, nel Queens, un uomo ha spnto sui binari della metropolitana un 48enne, che ha perso la vita, dopo che i due erano venuti alle mani per una lite legata ad uno smartphone. Si è trattata della nona vittima in un anno sui mezzi pubblici newyorkesi, ora salite a dieci in seguito al decesso del 20enne rimasto impigliato nella porta del treno.