Sepolta viva dopo essere stata massacrata dal marito, si salva per miracolo | Tutto grazie alla tecnologia

Una donna, grazie al suo smartwatch, è stata ritrovata viva dopo che il marito l’aveva sepolta pensando di averla uccisa.

Un incidente scioccante è avvenuto alcuni giorni fa negli stati Uniti, dove una donna è stata salvata dai soccorritori dopo essere stata sepolta viva dal marito. Young Sook, questo il suo nome, è riuscita in qualche modo a comporre il numero di emergenza 911 dal suo Apple Watch. Questo dopo che il marito Chae Kyong, le aveva legato braccia e gambe con del nastro adesivo e l’aveva sepolta viva in una fossa poco profonda nel bosco vicino alla loro casa.

Secondo quanto riportato da alcune fonti locali, la donna è stata pugnalata al petto prima di essere gettata nella fossa. La coppia era in procinto di divorziare e la probabile causa che ha spinto il marito a ucciderla è che pare volesse tenere per sé i soldi della pensione. Il marito sarebbe un veterano delle forze armate. Il rapporto afferma inoltre che i due si erano allontanati e che il marito l’avrebbe rapita prima di tentare di ucciderla.

Un salvataggio inaspettato

L’operatore del 911 ha detto che la donna “non riusciva a parlare” e sembrava “imbavagliata”. L’operatore che ha parlato con la Sook ha raccontato che c’erano rumori di “colpi e lotta”. La polizia è riuscita a localizzare il ripetitore telefonico, ma è stata indirizzata a casa sua. Quando gli agenti sono arrivati, la donna non era in casa, ma hanno notato “segni di lotta” all’interno, e la porta d’ingresso era aperta.

Dopo aver fatto un po’ di ricerche, la polizia ha scoperto che c’erano “precedenti di violenza domestica” e “la donna aveva un ordine restrittivo contro il marito, che poi è stato annullato dal tribunale”,. Detto questo, il marito era solito fermarsi una volta alla settimana per fare il bucato nella casa. Quando è stata aggredita dal marito ed è stata legata con il nastro adesivo, ma è riuscita a chiamare il 911 dal suo Apple Watch. La chiamata è stata fatta dalla casa, ed è per questo che i poliziotti sono stati indirizzati lì.

In seguito, la donna è fuggita dalla fossa poco profonda e ha bussato alla porta della casa di uno sconosciuto. Dopo l’arrivo della polizia, l’intero piano è stato scoperto. L’uomo è stato arrestato. In un’udienza in tribunale, l’avvocato del marito ha detto al giudice che è altamente probabile che il veterano soffra di “alcune condizioni di salute mentale legate al servizio che finiranno per essere affrontate probabilmente in seguito”. La donna ha sostenuto il contrario e ha detto che “il marito le ha detto che avrebbe preferito ucciderla piuttosto che darle i soldi della pensione”. Ha affermato che l’uomo “si occupava di intelligence per l’esercito degli Stati Uniti”.