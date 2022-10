126 milioni non fanno la felicità: l’incredibile confessione del vincitore di una lotteria

Una vintila davvero grande può rendere le persone realmente felici? Secondo l’uomo che ha vinto quasi 126 milioni di euro, assolutamente no! Ecco il motivo pazzesco.

126 milioni possono fare la felicità? A quanto pare la risposta non è positiva.

Una vincita alla lotteria può essere noiosa? Secondo queste due persone, che hanno vinto tantissimi soldi, è proprio così. Neil Trotter ha infatti vinto ben 108 milioni di sterline, corrispondenti a 126 milioni di euro. Dopo questa immensa vincita ha deciso di lasciare il lavoro, perché lavorava come meccanico e la sua vita è cambiata drasticamente.

I soldi fanno la felicità? A quanto pare no

Dopo aver vinto alla lotteria EuorMillions nel 2014, Nei ha deciso di comprare una nuova casa, grande e sontuosa e due auto da corsa. Ovviamente ha anche lasciato il suo lavoro per godersi appieno la vita da ricco nella sua nuova abitazione con laghetto annesso. Andava tutto bene, all’inizio, ma poi l’uomo ha scoperto che questa vita lussuosa e fatta di nulla non è per niente soddisfacente. E’ addirittura noiosa.

Insomma l’uomo, che ha vinto oltre 100 milioni di sterline alla lotteria, ha ammesso che questo nuovo stile di vita sfarzoso, a differenza di quello che pensano tutti, non è affatto il massimo. Certo l’uomo si è fatto passare qualche sfizio. Aveva una Ford Focus e l’ha cambiata con una Jaguar e una Porsche, essendo lui appassionato di auto, ma sicuramente la sua vita non è affatto migliorata, o almeno non come pensava.

In un video pubblicato anche su YouTube ha ammesso: “Passare dal dover lavorare al non dover più lavorare è stata una cosa piuttosto strana a cui adattarsi. Ho scoperto presto che stare a casa a guardare la televisione tutto il giorno era piuttosto noioso”. L’uomo ha dichiarato di giocare alla lotteria da sempre perché aveva il presentimento che un giorno avrebbe vinto, e così è stato.

Racconta che quel venerdì aveva detto alla segretaria che avrebbe vinto perché aveva una forte sensazione. Non contento andò anche dal padre a dire che sarebbe diventato milionario. “La vittoria mi ha permesso di tornare al mio primo amore: le corse. E ora ho una villa con un lago privato”, ha dichiarato ai giornali britannici, però ha aggiunto che tutto ciò adesso lo annoia. Insomma fortuna e privilegi, una vita senza dover per forza lavorate tutto il giorno, tutti i giorni, e poi scopri improvvisamente che tutto quello che forse avevi sempre cercato e desiderato non è quello che ti rende felice.