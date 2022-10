Quando Amici non era ancora Amici: una sigla da tuffo al cuore | La ricordate? – VIDEO

Amici è un programma cult del palinsesto Mediaset ma la sua storia ha radici davvero molto profonde: ecco come si chiamava molti anni fa

Tutti probabilmente conoscono il format Amici, il talent show televisivo più visto in assoluto, dove giovani e potenziali artisti si formano ed esibiscono puntata dopo puntata, guidati e messi alla prova in sfide e compiti dai professori di canto e ballo. Sai che però, in passato, il programma era molto diverso da oggi?

Nell’edizione attuale, la classe di Amici è davvero molto ricca e talentosa, tuttavia, i prof sono sempre estremamente agguerriti nel formarli passo dopo passo e prepararli alla fase serale, a chiusura di un cerchio di mesi di formazione.

I prof di ballo sono Raimondo Todaro, Emanuel Lo e l’iconica Alessandra Celentano, presente in cattedra da ormai tantissimi anni. Nel canto, invece, troviamo Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi ed Arisa.

Attualmente, il talent va in onda su Canale 5 la domenica, in fascia pomeridiana. Ogni pomeriggio poi viene trasmesso un daytime, che mostra al pubblico in pillole come i ragazzi si allenano prima della puntata, ma anche come trascorrono il loro privato, in casetta tutti insieme.

Amici di Maria: ecco com’era in passato il programma Mediaset

Il programma più amato di Mediaset porta il titolo a testa alta non per caso: va ormai in onda da tantissimi anni. Basti pensare che la prima edizione del format è andata in onda nel 2001 e con un altro nome… ve lo ricordate? Vi schiariamo le idee scorrendo in basso…

Il programma in un primo momento era noto come Saranno Famosi e portò questo nome per poco tempo: dal 2001 al 2003. La conduzione della prima edizione venne affidata a Daniele Bossari.

Subito dopo, subentrò la padrona di casa per eccellenza, la istrionica Maria De Filippi. La conduttrice partì in un primo momento in coppia con Marco Liorni, ma la combo, seppur proficua e di successo, durò poco.

Ma quali sono le differenze tra Saranno Famosi e Amici? Intanto, le modalità di insegnamento e di esibizione, che sono cambiate anno dopo anno. Nel format originario, tutti studiavano tutto: canto, ballo e addirittura recitazione.

Nel programma attuale, invece, ognuno si specializza nella sua disciplina : basti pensare che, diversi anni fa, i ragazzi si scontravano sempre sugli stessi brani, mentre adesso, durante le sfide, i ragazzi portano spesso e volentieri brani diversi, che li valorizzino appieno.

Anche le modalità di esclusione erano del tutto diverse: mentre ora sono previste sfide e prove continue per decretare la permanenza nella scuola degli allievi, prima si svolgevano verifiche continue e, ad un voto insufficiente, seguiva l’eliminazione.

Vi ricordate la sigla? Ve la mostriamo in questo video…