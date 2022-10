Silvio Berlusconi, un nuovo erede in famiglia: ma quanti sono i discendenti del Cavaliere?

Silvio Berlusconi è conosciuto in tutto il mondo non solo per le sue doti imprenditoriali e politiche, ma anche per la burrascosa vita privata.

Recentemente il leader di Forza Italia ha dichiarato di avere 17 nipoti: ma chi sono?

Silvio Berlusconi, noto come leader italiano in politica, ex premier, e imprenditore dall’incredibile talento e fortuna, è passato alla storia anche come particolare “amatore”. Burrascosa la sua vita privata, fatta di matrimoni, divorzi, relazioni discutibili, molti figli, e altrettanti nipoti. Recentemente ha dichiarato di avere “17 nipoti”. Ma di chi stava parlando?

I nipoti di Silvio Berlusconi sono 17: ma chi sono?

Nonno per la diciassettesima volta, Silvio Berlusconi vanta una cerchia familiare piuttosto ampia, spesso presente nei suoi momenti di vita più importanti. Il leader di Forza Italia ha un nucleo familiare da record. Qualcuno dei suoi figli è noto, qualcun altro vive in sordina. Dopo l’annuncio dato su Tommaso Fabio al discorso di apertura al Senato, come buono auspicio per il nuovo governo di Giorgia Meloni, in molti si sono chiesti chi siano effettivamente i suoi nipoti.

Il leader parlava nel dettaglio dell’ultimo arrivato in casa Tommaso Fabio, ovvero il secondo figlio di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli, diventati marito e moglie il 7 ottobre 2020 e già genitori di Emanuele Silvio: “Signor presidente del Consiglio, sono felice di essere qui anche perché tre ore fa ho avuto il mio diciassettesimo nipotino, evviva!”. Ma chi sono gli altri nipoti di cui parla?

Come tutti sanno, Silvio Berlusconi ha avuto cinque figli: Marina e Piersilvio, nati dal primo matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, e Barbara, Eleonora, Luigi, figli nati dalle seconde nozze con Veronica Lario. Tutti gli altri matrimoni e relazioni del Cavaliere sono stati senza figli. A loro volta i figli hanno avuto ben 17 nipoti compresa la bisnipote Olivia nata dalla relazione della prima figlia di Piersilvio, Lucrezia Vittoria Berlusconi, avuta nel 1990 con la modella Emanuela Mussida. Altri due sono nati dalla relazione con Silvia Toffanin.

Chi ha avuto molto figli, tra i figli di Silvio, è sicuramente Barbara Berlusconi, che ne ha avuti ben 5. Oltre a Ettore Quinto, recentemente avuto dal nuovo compagno, il membro del consiglio di amministrazione di Fininvest e già madre di Leone e Francesco Amos e dei maggiori Alessandro ed Edoardo, figli nati dall’ex compagno Giorgio Valaguzza. Marina Berlusconi ne ha avuti due: Gabriele, nato nel 2002, e di Silvio nel 2003. Eleonora ne ha avuti 3, Riccardo, Flora e Artemisia, nati dalla relazione finita con Guy Binns.