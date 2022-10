Sterna artica, un uccello da record: non avete idea di quanti chilometri percorre ogni anno

La sterna artica detiene un record decisamente insolito e unico nel suo genere. Scopriamo insieme i dettagli.

Magari non ne avete sentito mai parlare, ma la sterna antica vede più luce di tutti gli altri animali. Si tratta di un uccello con becco e zampe rosse, caratterizzato da una testa nera e dal resto del corpo di colore grigio. Insomma, un bel mix di colorazioni. Ma non è solo questo che lo rende un animale atipico e speciale.

Si nutre solitamente in acque costiere poco profonde di piccoli pesci come le anguille, e nidifica sulle spiagge e sulle isole al largo. Raggiunge le zone di riproduzione a maggio o all’inizio di giugno, dove ogni femmina depone da una a tre uova in un solco poco profondo del terreno. I piccoli possono volare dopo 21-24 giorni, ma di solito restano con i genitori per un altro mese o due.

Quanto viaggia la sterna artica!

La sterna antica è un animale che viaggia moltissimo. Infatti detiene il record per per essere l’uccello con le rotte migratorie più lunghe del mondo. Il viaggio di ritorno verso sud avviene tra la fine di luglio e l’inizio di ottobre. Le sterne artiche tendono a seguire le coste dell’Europa nordoccidentale e dell’Africa, nutrendosi man mano. Alcune sono delle grandi vagabonde.

Infatti prendiamo l’esempio di un esemplare che ha percorso ben 20 mila km, partendo dal Galles, in Gran Bretagna, e raggiugendo il Galles del Sud, in Australia. Un percorso che ha finito in tempi record, impiegandoci solamente 6 mesi. Chissà quanti chilometri riescono a fare nell’arco della loro vita, che può estendersi fino a 29 anni!

Sfortunatamente, le sterne artiche sono state gravemente colpite dal declino della popolazione di cicerelli. Di colorazione brunastra, sono pesci caratterizzati dal corpo allungato, con muso a punta e una grande bocca priva di denti. Sprovvisti di pinne ventrali, presentano una sola pinna dorsale molto lunga. Non hanno squame e possono raggiungere una lunghezza di 10-18 centimetri.

Nel 2004, si è assistito ad un forte declino di cicerelli. Gli scienziati pensano che questo possa essere stato un effetto del cambiamento climatico. In alcune aree le sterne artiche non si sono nemmeno riprodotte. Le isole Shetland per esempio, situate a nord-est dell’isola della Gran Bretagna, di solito contano più di 20 mila coppie di sterne artiche. Nel 2004 nella stessa isola non è sopravvissuto nemmeno un pulcino.